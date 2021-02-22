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她被封「台灣第一女YouTuber」 高人氣全靠不露臉？

聯合新聞網／綜合報導
小p是鋼琴家與Cosplayer，以Cosplay成動漫或遊戲角色並用鋼琴彈奏該作品的音樂為特色，因身材姣好而受矚目。（取材自Instagram）
小p是鋼琴家與Cosplayer，以Cosplay成動漫或遊戲角色並用鋼琴彈奏該作品的音樂為特色，因身材姣好而受矚目。（取材自Instagram）

現今隨著科技進步，網路社群平台越來越發達，不少人會藉由經營YouTube頻道或臉書、Instagram等賺取收入，「YouTuber」更成了這個世代的新興職業，透過分享影音內容，培養訂閱人數增加自身知名度。對此，就有一名網友在PTT中PO文提到，他發現在YouTube上一個名叫「PAN PIANO」的頻道，目前已有205萬訂閱人數，在台灣YouTuber總排行中高居第七名，而且每支影片的點閱數都很高，於是他就好奇詢問廣大網友「PAN PIANO已經當之無愧是台灣第一女YouTuber嗎？」

原PO在文中表示，目前一名名叫「PAN PIANO」的YouTuber共有205萬訂閱人次，此外他也發現「PAN PIANO」的每支影片幾乎都有超過50萬人次的點閱數，觀眾群更是遍布全球，訂閱數早已超越谷阿莫、木曜、千千等YouTuber大咖，也不會鬧出什麼爭議大的事件，因此他就說道「請問PAN PIANO已經當之無愧是台灣第一名的女YouTuber了嗎？」

PO文一出後，隨即引來網友熱議，紛紛留言回應「她是台灣史上第一位沒露臉的YouTuber」、「PAN懂得抓市場、EQ又高、畫面又漂亮」、「不起爭議、不業配、好聽又好看」、「PAN是國際YouTuber」、「該頒個諾貝爾和平獎給她了」、「光是沒有業配就很厲害了，彈彈鋼琴就賺翻」、「她的重點應該是日本市場」、「不業配就是屌」、「認真說，她這種做法真的算是領頭羊，蠻有創意的」、「唯一不用開聲音也看得下去的頻道」。

也有部分網友分析「PAN PIANO」高人氣的原因，「最厲害的就是不露臉」、「露臉的話我就退訂了」、「主要是PAN不想露臉，這是為什麼人氣高的原因」、「靠的就是胸部啊」、「她的影片沒有任何語言隔閡」、「PAN真的很有創意，聲音又好聽」、「她應該算在日本最紅的台灣YouTuber吧，不需任何語言，就擄獲大眾的心」。

Pan Piano是由台灣YouTuber小p經營的頻道。小p是鋼琴家與Cosplayer，以Cosplay成動漫或遊戲角色並用鋼琴彈奏該作品的音樂為特色，因身材姣好而受矚目。

YouTube「PAN PIANO」頻道。（取材自YouTube）
YouTube「PAN PIANO」頻道。（取材自YouTube）

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