我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：全美確診逾2807萬 破49萬死

加州已接種700萬劑新冠疫苗 病例、住院數續降

太逼真！歌手躺病床慘被「分屍」 細看原來是蛋糕

編譯中心／綜合報導
英國知名饒舌歌手Slowthai日前在Instagram上PO出一張驚人的照片，顯示由蛋糕所做成的四肢慘被「分屍」。（取材自Instagram）
英國知名饒舌歌手Slowthai日前在Instagram上PO出一張驚人的照片，顯示由蛋糕所做成的四肢慘被「分屍」。（取材自Instagram）

現今做甜點的技術可說是越來越進步，不少我們生活中常見的物品都可以做成逼真的藝術品，若不仔細觀察還發現不出來。對此，英國知名饒舌歌手泰隆·弗蘭普頓（Tyron Kaymone Frampton，藝名：Slowthai）日前在Instagram上PO出一張驚人的照片，顯示他躺在醫院的病床上，四肢竟然「慘被分屍」，畫面相當驚悚，不過細看會發現其實「被分屍」的四肢全部都是用蛋糕所做成，PO文一出後立刻引來大批網友關注，更紛紛直呼「真的太嚇人了！」

根據英國「都市日報」報導，事實上泰隆所發布的照片，是他在2020年所發表的歌曲「Feel Away」MV中的片段，躺在病床上的泰隆除了頭部和身體的一半以外，四肢都是由香草蛋糕、甘納許巧克力醬，還有些許的糖漿製成，並用噴槍將食用色素著色在蛋糕體上。

從照片中可見，泰隆的四肢被一片片切開，被切成薄片的四肢看得出來是藝術甜點，模樣相當逼真，就連泰隆身上的刺青都做得惟妙惟肖，皮膚的紋路、指甲都與正常人的沒兩樣，所以乍看之下真的就像被刀子分屍一樣，大批網友都嚇了一跳。

來源：slowthai

泰隆提到，這逼真的藝術作品需要花一個星期的時間完成，「每個細節都花了很長的時間製作，包括將紋身塗在皮膚上，或是將毛髮固定在腿上」。

報導中也說明，這個蛋糕藝術品是由30歲的蛋糕藝術家班·貝克（Ben）所設計，以超現實主義的幻覺蛋糕而聞名，更時常獲得各獎項的殊榮。

英國

上一則

2月21日星座運勢 水瓶好運降臨 雙子異性緣佳

下一則

職場春秋／疫情改變世界…這12種職業最搶手

延伸閱讀

烘焙店4糕點 外行人才買

烘焙店4糕點 外行人才買
山東蛋糕店起火 一家9口7死 大兒子晨跑躲過一劫

山東蛋糕店起火 一家9口7死 大兒子晨跑躲過一劫
愛情不懼疫情 情人節約會買氣旺

愛情不懼疫情 情人節約會買氣旺
影／情人節帶動疫情下 花卉糖果蛋糕生意

影／情人節帶動疫情下 花卉糖果蛋糕生意

熱門新聞

英國受到暴風雪「達西風暴」侵襲，各地低溫急凍，卻傳出有2名年輕女子在攝氏零下23度的最低溫夜晚，專程開車到偏僻山區大搞「車震」。圖為示意圖。（取材自Pexels）

不怕冷！2女開20公里路只為低溫「車震」…警撞破激情

2021-02-15 04:06
網友翻出約5年前孫藝真在Instagram上分享的比基尼辣照。（取材自Instagram）

孫藝真擁「隱藏版美胸」比基尼辣照又被翻出！

2021-02-15 07:00
美籍網紅莫彩曦（Hailey）與丈夫順利申准移民署就業金卡。（記者李隆揆／翻攝）

美籍百萬YouTuber遷台定居准了！莫彩曦「金卡」到手

2021-02-16 03:15
27歲的日本女星百瀨桃因擁有M罩杯的傲人雙峰暴紅。取材自Instagram

日女星巨乳暴紅 自曝剪指甲「要脫光+掰開雙峰」

2021-02-20 02:55
巴西暴牙女戀上牙醫，結婚前後對比引熱議。（取材自抖音）

暴牙女「嫁牙醫」變辣妹 驚人變化「真相」被戳破

2021-02-15 00:05
麵包師傅提醒去烘焙店千萬別碰「4樣商品」，並直言「不懂吃的人才會購買」。示意圖／ingimage

烘焙店「4類蛋糕與麵包」別買 師傅：不懂的人才會吃

2021-02-08 18:45

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
圖輯／聯航客機引擎著火 碎片掉落科州民宅 機上241人

圖輯／聯航客機引擎著火 碎片掉落科州民宅 機上241人
蓋茲基金信託砍半蘋果持股 加碼這檔飆股

蓋茲基金信託砍半蘋果持股 加碼這檔飆股
洗漱受困浴室30小時 北京女除夕洗澡、初二才出來

洗漱受困浴室30小時 北京女除夕洗澡、初二才出來
吃人嘴軟 G7不敢談中國問題

吃人嘴軟 G7不敢談中國問題
華男法拉盛家門口遇襲 眼睛差點瞎了 家屬憂仇恨犯罪

華男法拉盛家門口遇襲 眼睛差點瞎了 家屬憂仇恨犯罪