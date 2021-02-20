有東西咬我屁股！女子野營被攻擊 赫見馬桶下有熊

美國阿拉斯加州發生居民到野外露營，臀部卻被一隻躲在馬桶下面的熊攻擊。州政府的生物學家懷疑她被黑熊的熊爪打到，也可能是地球上唯一一個遇到此事的人。2014年資料照片。美聯社

美國阿拉斯加州 一名女子日前到野外露營，就在她晚間準備上廁所時，臀部卻被一隻躲在馬桶下面的熊攻擊，所幸就只受到一點輕傷。

美聯社19日報導，當事人香農（Shannon Stevens）跟著兄弟艾瑞克（Erik Stevens）與他的女友，一行3人13日騎著雪地機車，跑到阿拉斯加州東南部奇爾卡特湖（Chilkat Lake）附近，準備在艾瑞克的圓頂帳篷過夜。

根據香農的回憶，當時她吃完晚餐，跑去約50公尺外的戶外廁所，「我一坐到馬桶上，某個東西就馬上咬我的屁股了。老實說…我真沒想到會是熊。我不知道是什麼，就是痛到尖叫。」

一聽到叫聲，艾瑞克就立刻帶著頭燈衝過來，發現香農正摸著傷口，原本他還以為松鼠或貂等小動物咬傷，但一把馬桶座掀開，「一張熊的臉就在下面，跟馬桶座一樣高，越過馬桶孔回瞪，直直盯著我看。」

艾瑞克立刻以最快速度蓋上馬桶蓋，並且告訴香濃「熊就在下面，我們現在快逃」，兄妹倆以最快速度衝回圓頂帳篷。一確認安全回到室內，他們就立刻找出急救箱，隨後發現她的傷勢不嚴重，就只有流血而已。

香農一行人隔天早上發現四周圍都有著熊的足跡，還可見到牠越過積雪後直抵戶外廁所，認為那隻熊是從後門底部的開口鑽進戶外廁所。

阿拉斯加州漁獵部生物學家科赫（Carl Koch）表示，從足跡照片與2天前的目擊通報來看，懷疑香農是被黑熊攻擊，猜測鮭魚迴游與漿果收獲不佳，導致黑熊在巢穴冬眠時，並沒有攝取足夠的脂肪，因此更頻繁或更早外出。科赫也懷疑，香農是被熊爪給打到，「就我所知，在冬天坐下時，屁股卻被熊打到，她可能是地球上唯一一個遇到此事的人」。