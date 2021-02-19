我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

拜登敦促歐洲盟友 共同對抗中國經濟濫用與脅迫

德州遇暴雪襲擊 拜登下周可能前往勘災

還不能出國旅遊…先來看看超美水下紀錄片

記者釋俊哲／即時報導
從2019年11月開始，Laurent Ballesta與其團隊同時進行了科學考察、潛水挑戰，並以動態影像記錄下這片美麗而煥發奇異生命力的處女之地。圖 / Blancpain提供。
從2019年11月開始，Laurent Ballesta與其團隊同時進行了科學考察、潛水挑戰，並以動態影像記錄下這片美麗而煥發奇異生命力的處女之地。圖 / Blancpain提供。

想出國是人之常情，但疫情期間想欣賞奇蹟美景、又還不能出國的當下，或許先來看看超美的水下紀錄片。

位處印度洋中心、還沒淹沒前的「拉佩魯茲山（Mont La Pérouse）」其實是座島嶼，而現在，這裡既是食物來源地、也是庇護點，大量海洋生物於遷徙時在此棲息，而令海山中的動植物種類繁多且獨特。畢竟拉佩魯茲山是一座海平面下的島嶼，即便在instagram中搜尋關鍵字也不會有任何畫面，幸好還有法國生物學家Laurent Ballesta與他包含了水下攝影師、研究人員的探險夥伴。

從2019年11月開始，Laurent Ballesta與其團隊同時進行了科學考察、潛水挑戰，並以動態影像記錄下這片美麗而煥發奇異生命力的處女之地。透過觀察與相片評估法、生物和地質採樣，以及使用相機和聲納等技術，拉佩魯茲山的生物多樣性因而被詳實記錄。由於拉佩魯茲山位於開放水域，海洋環境易受強風和持續不斷的洋流所影響，潛水員最長的潛水時間持續接近1個小時，而深度則為60米；而在110米至140米之間則潛水長達30分鐘，每天的上升和全面減壓就要耗費3至5小時，不包含水下的作業時間。

水下大量的珍惜視覺最後集結成冊，為拉佩魯茲山的海洋生態性，留下了最佳註記。而長達52分鐘的紀錄片，則在德法雙語的藝文公共電視台Arte TV上播出，直至2021年的4月21日，下一次的播出時間則為2月26日。

但如果所在的區域無法收看，這次記錄片以及Laurent Ballesta與其團隊是由長期關心海洋的瑞士鐘表品牌寶珀（Blancpain）所贊助。前往Blancpain的官方instagram帳號：「blancpain1735」的igtv中，將有一段約3分44秒的短片。無需收費、畫面很美、法文悅耳。不用出國，同樣也能短暫欣賞印度洋中心的水下奇景。

印度 疫情 奇異

上一則

征服惡劣地形利器！The North Face革命健走鞋款問世

延伸閱讀

NBA／家中掛布萊恩肖像畫 詹姆斯：他每天伴我

NBA／家中掛布萊恩肖像畫 詹姆斯：他每天伴我
NBA／詹姆斯生涯突破3萬5000分 史上第3人達標

NBA／詹姆斯生涯突破3萬5000分 史上第3人達標
真的不一樣？BBC武漢紀錄片英文版被指加「陰間濾鏡」

真的不一樣？BBC武漢紀錄片英文版被指加「陰間濾鏡」
重慶跑酷攝影師 4年跑遍大半個中國 拍片記錄精采故事

重慶跑酷攝影師 4年跑遍大半個中國 拍片記錄精采故事

熱門新聞

英國受到暴風雪「達西風暴」侵襲，各地低溫急凍，卻傳出有2名年輕女子在攝氏零下23度的最低溫夜晚，專程開車到偏僻山區大搞「車震」。圖為示意圖。（取材自Pexels）

不怕冷！2女開20公里路只為低溫「車震」…警撞破激情

2021-02-15 04:06
網友翻出約5年前孫藝真在Instagram上分享的比基尼辣照。（取材自Instagram）

孫藝真擁「隱藏版美胸」比基尼辣照又被翻出！

2021-02-15 07:00
麵包師傅提醒去烘焙店千萬別碰「4樣商品」，並直言「不懂吃的人才會購買」。示意圖／ingimage

烘焙店「4類蛋糕與麵包」別買 師傅：不懂的人才會吃

2021-02-08 18:45
美籍網紅莫彩曦（Hailey）與丈夫順利申准移民署就業金卡。（記者李隆揆／翻攝）

美籍百萬YouTuber遷台定居准了！莫彩曦「金卡」到手

2021-02-16 03:15
巴西暴牙女戀上牙醫，結婚前後對比引熱議。（取材自抖音）

暴牙女「嫁牙醫」變辣妹 驚人變化「真相」被戳破

2021-02-15 00:05
外送員送餐遇到酒醉大媽，失態狂喊「你強姦我」。（影片截圖）

酒醉大媽半路攔外送員 「叫不到Pizza」狂喊：你強姦我

2021-02-18 07:30

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
搞父女戀出軌 形象大崩 吳秀波傳不再演戲了

搞父女戀出軌 形象大崩 吳秀波傳不再演戲了
世衛武漢追查疫源 鎖定鼬獾、兔子疑將病毒傳人

世衛武漢追查疫源 鎖定鼬獾、兔子疑將病毒傳人
拜登稱上任沒疫苗 川普嗆精神失常

拜登稱上任沒疫苗 川普嗆精神失常
移民改革：1100萬無證客8年入籍 農工及夢想生直申綠卡

移民改革：1100萬無證客8年入籍 農工及夢想生直申綠卡
劉德華陪女兒上網課 天王也忍不住發脾氣

劉德華陪女兒上網課 天王也忍不住發脾氣