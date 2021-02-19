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這隻貓騰空撲飛燕！網驚：簡直是獰貓附身

記者尤聰光／台東19日電
貓咪躍起成功獵捕燕子。(圖:蘭嶼椰油國小老師顏子矞提供)
貓咪躍起成功獵捕燕子。(圖:蘭嶼椰油國小老師顏子矞提供)

台灣台東蘭嶼椰油國小校園內，昨天上演貓燕大戰戲碼，最後貓咪躍起成功獵捕燕子，過程被老師顏子矞拍下po網分享，引起網友熱烈討論。有網友說：「簡直是獰貓附身」。

「這隻貓咪像是大貓狩獵！」顏子矞說，他昨天巡視校園，看到1隻貓咪趴在草皮上，好奇觀察一下，發現是在抓鳥，就好奇拍下來，沒想到真的抓到高速飛行的燕子。

來源：聯合影音

影片中只見一隻白色貓咪先是趴在草皮上，隨後躍起前肢獵捕空中飛行的燕子，不過，一開始並不是很順利，撲空幾次後，最後一躍成功獵捕到1隻，隨後將其啃食。影片上傳引起網友熱議。

有網友紛紛留言說「簡直是獰貓附身」、「這是校園版國家地理頻道」、「燕子空軍被地面陸軍火網擊落了」、「一定是獅子、老虎、獵豹大貓的轉世」、「貓咪吃膩海鮮，改吃野味」。

椰油國小校長陳淑雯表示，平時校園都有將剩餘的營養午餐菜渣餵食給流浪貓，因此校園有很多貓咪，這隻白貓叫圓圓，非常活潑，可能是寒假校園沒東西，餓了才會捉鳥。

台東縣動物防疫所表示，犬貓獵捕動物是很正常的現象，一是出於好奇，另一就是填飽肚子，且貓咪跳躍捕捉東西，是本能反應，但能夠捕捉到飛行速度快的燕子，確實難得，只能說技高一籌。

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