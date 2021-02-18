火星有多遠 NASA工程師：傳訊要花14分鐘

NASA任務工程師以「恐怖七分鐘」形容「毅力號」的降落過程。圖為毅力號著陸過程示意圖。(取自NASA官網)

美國 「毅力號」探測車今天登上火星，總統拜登與全民同慶。參與太空 船設計的工程師劉登凱受訪，描述任務的難度「光是訊號傳上去就要花12到14分鐘」。

美國國家航空暨太空總署（NASA ）今天透過社群媒體直播，分享「毅力號」（Perseverance）登陸火星的實況。位在加州巴沙迪納（Pasadena）噴射推進實驗室（JPL）控制中心，工作人員欣喜若狂。總統拜登在推特上祝賀。

這輛「毅力號」探測車重達1000公斤，相當一輛小型休旅車。去年7月30日在佛羅里達卡納維爾角發射之後，經過一趟3億英里的旅程，花費近7個月時間，今天抵達火星。這是1997年以來，美國探測器第5次降落火星。

在JPL服務30年，來自台灣的資深工程師劉登凱參與了1997年以來每一次火星計畫。他今天接受中央社記者視訊訪問，分析毅力號火星任務的意義。

劉登凱是電機工程專家，負責太空船電子系統、軟硬體整合設計，第一時間分享心情說：「在疫情之下，這不只是我們實驗室、NASA的好消息，更是全美國的好消息，大家都為此興奮。」

劉登凱說，毅力號主要任務是解答火星上是否曾經存在生命，它將使用機器手臂探鑽岩石，收集古老微生物的存在證據；另外帶了一台氧氣製造機，將利用火星氣體製造氧氣，為未來人類移民火星作準備。

毅力號探測車是美國至今最大、最先進的火星探測系統，要把這樣一輛車子送上火星，不是簡單任務，需要人數眾多的科學家團隊合作，過去以來每次任務籌備時間都將近10年。

這次毅力號採完岩石樣本，就地封存之後，NASA預計2030年再派出一台太空船，上火星取回樣本。劉登凱接下來工作就是參與取回樣本的計畫。

光從地球飛到火星就要203天，籌備一次任務要花好幾年，劉登凱比喻「火星上沒有保養廠」，探測車本身的機械、電機、軟硬體都要在惡劣環境下運作，再加上太空飛行要考慮的因素非常多。

各項設備的可靠性是首要重點，其次必須注意訊號延遲的問題。從地球傳訊號到火星上，單向要花12到14 分鐘，從地球操控火星上探測車是一大挑戰，「你看到紅燈，延遲2秒再反應就很危險，更何況是10幾分鐘」。

此外，由於地球與火星分別自轉，當探測車位於火星背面時，傳遞訊號時還要經過火星軌道上的人造衛星中繼。

毅力號的另一創舉是，搭載了一架1.8公斤重的無人直升機，將首次在火星上飛行。劉登凱分析，火星大氣密度只有地球1%，這架直升機的螺旋槳經過特殊設計，在地球上經過無數測試，要是在火星上起飛，將是非常了不起的成就。