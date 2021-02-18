我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：全美確診逾2782萬 破49萬死

加州新病例大減90% 灣區6縣堂食有望重開

收假上班壓力好大！ 營養師：這5類減壓食物快樂多

記者陳碧珠／台北報導
新春開工第二天，開始感受工作帶來的無形壓力想大吃大喝發洩？營養師建議收假收心的同時，也要收斂飲食，建議攝取富含色胺酸、低升糖、鈣鎂、維生素B與Omega-3等五大類營養素食物，像是乳豆類製品、糙米、燕麥、深海魚類或堅果，可提升體內的快樂荷爾蒙、安定神經讓情緒更加穩定。本報資料照片
新春開工第二天，開始感受工作帶來的無形壓力想大吃大喝發洩？營養師建議收假收心的同時，也要收斂飲食，建議攝取富含色胺酸、低升糖、鈣鎂、維生素B與Omega-3等五大類營養素食物，像是乳豆類製品、糙米、燕麥、深海魚類或堅果，可提升體內的快樂荷爾蒙、安定神經讓情緒更加穩定。本報資料照片

新春開工第二天，是否開始感受工作帶來的無形壓力想大吃大喝發洩？國泰健康管理營養師陳雅珍提醒，日常攝取的食物，不僅會影響身體健康，連心理健康也會受牽連，收假收心的同時也要收斂飲食，建議攝取富含色胺酸、低升糖、鈣鎂、維生素B與Omega3這五大類營養素食物，像是乳豆類製品、糙米、燕麥、深海魚類或堅果，可提升體內的快樂荷爾蒙、安定神經讓情緒更加穩定。

陳雅珍表示，人體內的色胺酸為快樂荷爾蒙(血清素)及助眠荷爾蒙(褪黑激素)的主要合成原料，白天沐浴在陽光下能提升血清素濃度，有助於穩定情緒；到了夜晚血清素會轉化為褪黑激素，幫助入眠，富含色胺酸的食物有乳製品、黃豆製品、堅果類及魚、肉、蛋類，多方攝取可以幫助體內色胺酸的產生。

而當壓力大時，不少人會想要吃甜食，陳雅珍說，這是因為血糖大幅上升時，血清素的濃度也會提升，進而帶來愉悅感，然而，為了穩定血糖，身體同時會分泌胰島素，降低血糖，當血糖一下降，快樂感也隨之減退，一旦我們為了感受快樂不斷攝取高糖食物，很可能因此發胖，引起更大壓力，所以建議選用低升糖指數的複合性醣類如糙米飯、燕麥取代甜食，不僅能提供面對壓力時所需的能量，也能避免血糖起伏過大，有助穩定情緒。

陳雅珍也提醒，鈣質是國人攝取狀況最差的礦物質，但鈣、鎂與神經傳導、肌肉收縮或舒張、細胞膜的穩定性有關，具有安定神經、平定情緒、舒緩壓力的作用，開工後的忙碌生活，不妨多選用富含鈣質的乳製品、小魚乾、黑芝麻、深綠色葉菜類等；而富含鎂的食物則有：薏仁、燕麥、腰果、葵瓜子等。

最後，維生素B群參與人體的能量代謝，協助能量輸送至大腦，維持神經細胞功能，缺乏時，疲憊感來襲也會形成壓力，維生素A、C、E也可幫助清除因壓力所產生的自由基，提升抗氧化能力，全榖雜糧類、瘦肉、深綠色蔬菜、堅果都是上述營養素很好的攝取食物來源，如果用腦過度，鯖魚、鮭魚等深海魚類富含Omgea-3，可調節血清素分泌抑制發炎，也是抗壓很好的聖品。

無論如何，加工、高油、高糖或刺激性的食物會導致體內慢性發炎、引起焦慮，攝取過量亦會讓體重失控，甚至提高罹患慢性疾病的風險，陳雅珍說，過年已經大吃大喝，開工後反而應減少這些升壓食物攝取，除飲食外，也可透過運動、充足睡眠、按摩等方式來紓壓。有效對抗壓力，使身心平衡，才能面對更多挑戰，遠離壓力胖。

國泰綜合醫院復健科心理治療組心理師李思儀則表示，收假症侯群約需一周左右的時間恢復，這段期間飲食、運動雙管齊下若不見好轉，可能就要注意有潛藏的長期壓力要處理，例如：工作本身是不是難以應付，或者家庭、感情、財務等其他面向的問題尚待克服。

血糖 肌肉 指數

上一則

牛年開運學這招 妞妞舞舒展筋骨釋放壓力

延伸閱讀

長輩牙口不好該怎麼吃？ 營養師推薦健康菜餚

長輩牙口不好該怎麼吃？ 營養師推薦健康菜餚
年節暴飲暴食 營養師：血糖易飆升

年節暴飲暴食 營養師：血糖易飆升
糖友長途開車 記得先量血糖防過低

糖友長途開車 記得先量血糖防過低
營養師傳授三招備年菜 剩菜「微整形」吃得更安心

營養師傳授三招備年菜 剩菜「微整形」吃得更安心

熱門新聞

原PO抱怨婆婆心繫女兒，讓好好的年夜飯總是充滿委屈。圖為示意圖。本報資料照片

年夜飯太簡約讓媳婦滿腹委屈 網友怒了：想吃就自己來

2021-02-11 04:00
英國受到暴風雪「達西風暴」侵襲，各地低溫急凍，卻傳出有2名年輕女子在攝氏零下23度的最低溫夜晚，專程開車到偏僻山區大搞「車震」。圖為示意圖。（取材自Pexels）

不怕冷！2女開20公里路只為低溫「車震」…警撞破激情

2021-02-15 04:06
麵包師傅提醒去烘焙店千萬別碰「4樣商品」，並直言「不懂吃的人才會購買」。示意圖／ingimage

烘焙店「4類蛋糕與麵包」別買 師傅：不懂的人才會吃

2021-02-08 18:45
網友翻出約5年前孫藝真在Instagram上分享的比基尼辣照。（取材自Instagram）

孫藝真擁「隱藏版美胸」比基尼辣照又被翻出！

2021-02-15 07:00
新春過節，不免要說句吉祥話來祝福親朋好友，今年正逢金牛年，「牛年牛語」必不可少。示意圖。(取材自Ingimage)

還在牛年行大運？2021牛年吉祥話快看這 讓你不詞窮

2021-02-10 01:21
美籍網紅莫彩曦（Hailey）與丈夫順利申准移民署就業金卡。（記者李隆揆／翻攝）

美籍百萬YouTuber遷台定居准了！莫彩曦「金卡」到手

2021-02-16 03:15

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
下一波暴風雪將至 冬季氣候警告影響全美逾1億民眾

下一波暴風雪將至 冬季氣候警告影響全美逾1億民眾
未檢測病毒 中國博士生遭UIUC開除學籍 註銷簽證

未檢測病毒 中國博士生遭UIUC開除學籍 註銷簽證
華郵：就算疫情結束 數百萬工作也將從此消失

華郵：就算疫情結束 數百萬工作也將從此消失
紐約市18日風暴又襲來 再降6至10吋雪

紐約市18日風暴又襲來 再降6至10吋雪
涉「勾結外國勢力」助李宇軒潛逃台灣 黎智英再度被捕

涉「勾結外國勢力」助李宇軒潛逃台灣 黎智英再度被捕