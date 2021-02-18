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過年吃太好痛風找上身 醫師建議少吃海鮮多喝水

記者王思慧／花蓮報導
醫師表示，有痛風病史、成年男性、40歲以上等都是痛風的潛在族群，應定期做健康檢查。圖／門諾醫院提供
醫師表示，有痛風病史、成年男性、40歲以上等都是痛風的潛在族群，應定期做健康檢查。圖／門諾醫院提供

春節連假期間容易吃大魚大肉，但年才過完痛風就來找碴。台灣門諾醫院腎臟科醫師何承恩表示，每逢農曆春節或連假後，急性痛風的病人就明顯增加1至2成，多是肥胖中年男性，甚至有年輕化的趨勢；醫師建議，除藥物治療外，患者應減少吃海鮮、多喝開水等，降低血中尿酸，以免痛風復發。

何承恩醫師表示，痛風與尿酸息息相關，尿酸是人體代謝後的產物，正常情況下由腎臟排泄、隨尿排出。但受個人體質、飲食習慣、生活環境等特定情況下，造成尿酸生成增加、或是排泄減少，都有可能造成高尿酸血症。有痛風病史、成年男性、40歲以上等都是痛風的潛在族群，應定期做健康檢查，若有高尿酸血症，需配合醫師指示，服用降尿酸藥物。

另一方面，有痛風的人應減少海鮮、內臟等食物，避免攝取過多蛋白與脂肪；養成喝水的好習慣，切記不可喝啤酒來取代開水，因為過量的啤酒反而會使尿酸升高。適度運動、避免過度飢餓都是預防痛風發作與控制尿酸的良方。

急性痛風發作，痛到受不了該怎麼辦？何醫師說，應立刻到醫院看診，若診斷為痛風發作，會開立抗發炎藥及止痛藥，緩解症狀，同時避免過度活動、壓迫患部，通常在3、4天就會改善。但疼痛緩解，並不表示尿酸的問題完全痊癒，反而是進入了慢性期，此時應注意保養、認真吃藥，並維持良好的生活型態及飲食習慣，才能減少未來腎臟衰竭及洗腎的機會。

每逢農曆春節或連假後，急性痛風的病人就明顯增加1至2成，醫師患者應減少吃海鮮、多...
每逢農曆春節或連假後，急性痛風的病人就明顯增加1至2成，醫師患者應減少吃海鮮、多喝水，以免痛風復發。圖／門諾醫院提供

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