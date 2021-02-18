沒看過高樓大廈！美國最老「少年罪犯」被關68年終出獄

美國現年83歲的約瑟夫．利貢是全美最老的「無期徒刑少年罪犯」，在獄中待了68年後，上周終於重獲自由。美聯社

美國 現年83歲的約瑟夫．利貢（Joseph Ligon）是全美最老的「無期徒刑少年罪犯」，在獄中待了68年後，上周終於重獲自由，目前正在適應一個全新的世界。

英國每日郵報報導，利貢15歲時因在費城 涉嫌與一群酒醉的青少年進行搶劫和襲擊事件而遭到定罪，當時造成兩人死亡。

利貢始終堅稱，他沒有親手殺人，而在這起案件中，他甚至還沒到能開車的年紀，就被判處終身監禁，且不得假釋。

在近70年後的2月11日，利貢走出聯邦監獄 ，重獲自由，因為他的律師成功說服法庭，無期徒刑屬於違憲。

雖然利貢入獄前的大部分親友都不在了，但他並不孤單，費城的青少年量刑與重返社會項目組織（YSRP）一直努力不懈，幫助他盡可能順利地重新適應出獄後的生活。

YSRP資深顧問邁爾斯（Eleanor Myers）受訪時表示，「就像利貢起初入獄後，世界發生的變化一樣，他也發生了變化，他重回社會的經歷基本上是成為一個全新的人」。

邁爾斯說，利貢出獄後很高興，且對於費城自1953年以來的變化感到驚訝，尤其是高樓大廈。此外，利貢還談到了已經去世的家人，他似乎特別想他們。

邁爾斯表示，但還有一個龐大的少年無期徒刑犯社區，他們在監獄裡認識多年，他們無疑將成為利貢的新朋友圈和支持者。

CNN報導，利貢表示，「我已經長大了。我不再是孩子了。我不只是個大人，我還是個老頭，而且每天越來越老」。當被問及出獄後的感受時，他說，「很美、很漂亮」。