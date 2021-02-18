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沒看過高樓大廈！美國最老「少年罪犯」被關68年終出獄

編譯徐榆涵／綜合報導
美國現年83歲的約瑟夫．利貢是全美最老的「無期徒刑少年罪犯」，在獄中待了68年後，上周終於重獲自由。美聯社
美國現年83歲的約瑟夫．利貢是全美最老的「無期徒刑少年罪犯」，在獄中待了68年後，上周終於重獲自由。美聯社

美國現年83歲的約瑟夫．利貢（Joseph Ligon）是全美最老的「無期徒刑少年罪犯」，在獄中待了68年後，上周終於重獲自由，目前正在適應一個全新的世界。

英國每日郵報報導，利貢15歲時因在費城涉嫌與一群酒醉的青少年進行搶劫和襲擊事件而遭到定罪，當時造成兩人死亡。

利貢始終堅稱，他沒有親手殺人，而在這起案件中，他甚至還沒到能開車的年紀，就被判處終身監禁，且不得假釋。

在近70年後的2月11日，利貢走出聯邦監獄，重獲自由，因為他的律師成功說服法庭，無期徒刑屬於違憲。

雖然利貢入獄前的大部分親友都不在了，但他並不孤單，費城的青少年量刑與重返社會項目組織（YSRP）一直努力不懈，幫助他盡可能順利地重新適應出獄後的生活。

YSRP資深顧問邁爾斯（Eleanor Myers）受訪時表示，「就像利貢起初入獄後，世界發生的變化一樣，他也發生了變化，他重回社會的經歷基本上是成為一個全新的人」。

邁爾斯說，利貢出獄後很高興，且對於費城自1953年以來的變化感到驚訝，尤其是高樓大廈。此外，利貢還談到了已經去世的家人，他似乎特別想他們。

邁爾斯表示，但還有一個龐大的少年無期徒刑犯社區，他們在監獄裡認識多年，他們無疑將成為利貢的新朋友圈和支持者。

CNN報導，利貢表示，「我已經長大了。我不再是孩子了。我不只是個大人，我還是個老頭，而且每天越來越老」。當被問及出獄後的感受時，他說，「很美、很漂亮」。

費城 監獄 美國

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