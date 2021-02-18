我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

加州新病例大減90% 灣區6縣堂食有望重開

難堪…美外交官接種WHO未批准俄疫苗 接受中肛拭子檢測

舉目無親的人瑞過生日 意外收到上萬張卡片和500份禮物

編譯中心 / 綜合報導
百歲人瑞歡慶生日。取材自mirror
百歲人瑞歡慶生日。取材自mirror

英國百歲人瑞葛琳葳（Lillian Greenway）13日歡慶100歲生日，收到世界各地陌生人寄給她的1萬多張卡片、500份禮物以及成群的氣球、鮮花和蛋糕。

英國新聞網鏡報（Mirror）報導，現居老人療養院的葛琳葳舉目無親，療養院員工月初在臉書上發布一篇貼文，向網友募集100張生日卡片，希望送給這名從2次世界大戰中倖存下來的阿嬤。消息釋出後，療養院湧入大量禮物跟卡片，寄件地來自澳洲、南美洲、新加坡、美國、中國、德國等各國，數量之多讓葛琳葳生日當天無法看完所有卡片。

療養院上周為王室粉絲葛琳葳舉辦生日派對，讓葛琳葳走在紅毯上，英國女王也寄來卡片祝壽。當天還播放約40則來自當地學校、消防隊及社區的祝壽影片。

療養院經理德布妮（Stacey Debney）認為葛琳葳至少需要1個月的時間才能看完全部卡片，並表示人們在疫情期間釋出的善意讓他們深信「世界上仍然存在美好的事物。」

德布妮提到葛琳葳是位非常有禮貌且要求不多的女士，認為卡片募集活動是他們能為葛琳葳盡的微薄之力。

德布妮透露葛琳葳在生日派對當天雖然非常疲倦，「但因為她喜歡成為焦點，所以臉上始終掛著燦爛的笑容。」

報導指出葛琳葳14歲就在一家航空航太工業工作，後來與1980年代去世的丈夫喬治（George）經營一家蔬菜水果店。葛琳葳在療養院住了6年，因為喜歡穿紫色衣服而被大家暱稱為「紫丁香皇后」。一位當地女裁縫師也為了葛琳葳的大壽，送她一件手工紫色天鵝絨洋裝。

療養院 英國

上一則

FENDI全新Palazzo男女腕表 羅馬地標建築微型化

下一則

喜歡上70歲女同事！21歲女狂傳293張裸照：想被她寵愛

延伸閱讀

葛謨瞞報養老院疫情 各界撻伐

葛謨瞞報養老院疫情 各界撻伐
州府令收9000患者 疑推高療養院死亡率

州府令收9000患者 疑推高療養院死亡率
新冠死亡率最高療養院竟上榜「最佳設施」 死者家屬不滿

新冠死亡率最高療養院竟上榜「最佳設施」 死者家屬不滿
最致命一天 周四逾5000人病歿…超級盃再成大考驗

最致命一天 周四逾5000人病歿…超級盃再成大考驗

熱門新聞

原PO抱怨婆婆心繫女兒，讓好好的年夜飯總是充滿委屈。圖為示意圖。本報資料照片

年夜飯太簡約讓媳婦滿腹委屈 網友怒了：想吃就自己來

2021-02-11 04:00
英國受到暴風雪「達西風暴」侵襲，各地低溫急凍，卻傳出有2名年輕女子在攝氏零下23度的最低溫夜晚，專程開車到偏僻山區大搞「車震」。圖為示意圖。（取材自Pexels）

不怕冷！2女開20公里路只為低溫「車震」…警撞破激情

2021-02-15 04:06
麵包師傅提醒去烘焙店千萬別碰「4樣商品」，並直言「不懂吃的人才會購買」。示意圖／ingimage

烘焙店「4類蛋糕與麵包」別買 師傅：不懂的人才會吃

2021-02-08 18:45
網友翻出約5年前孫藝真在Instagram上分享的比基尼辣照。（取材自Instagram）

孫藝真擁「隱藏版美胸」比基尼辣照又被翻出！

2021-02-15 07:00
新春過節，不免要說句吉祥話來祝福親朋好友，今年正逢金牛年，「牛年牛語」必不可少。示意圖。(取材自Ingimage)

還在牛年行大運？2021牛年吉祥話快看這 讓你不詞窮

2021-02-10 01:21
美籍網紅莫彩曦（Hailey）與丈夫順利申准移民署就業金卡。（記者李隆揆／翻攝）

美籍百萬YouTuber遷台定居准了！莫彩曦「金卡」到手

2021-02-16 03:15

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
下一波暴風雪將至 冬季氣候警告影響全美逾1億民眾

下一波暴風雪將至 冬季氣候警告影響全美逾1億民眾
未檢測病毒 中國博士生遭UIUC開除學籍 註銷簽證

未檢測病毒 中國博士生遭UIUC開除學籍 註銷簽證
地鐵攻擊一日兩起！2華女1遭猛擊後腦、1無故被毆

地鐵攻擊一日兩起！2華女1遭猛擊後腦、1無故被毆
華郵：就算疫情結束 數百萬工作也將從此消失

華郵：就算疫情結束 數百萬工作也將從此消失
紐約市18日風暴又襲來 再降6至10吋雪

紐約市18日風暴又襲來 再降6至10吋雪