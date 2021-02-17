全球最病態獵遊行程！付2.5萬即可射殺瀕危黑犀牛

美國人道主義協會認為疫情並沒有減緩戰利品狩獵行為，野外動物仍遭受慘忍屠殺。取材自Infinito Safaris

美國 達拉斯獵遊俱樂部（Dallas Safari Club）年度大會，每年釋出數百個狩獵行程，為全美最大規模的狩獵特展。今年因為疫情 取消實體展覽，但線上仍有近850家廠商推出320種不同類型動物，如河馬，獅子，豹子，北極熊和美洲獅的狩獵行程。

英國新聞網鏡報（Mirror）報導，上週末線上展覽還以1萬8300元英鎊（約2萬5745美元 ）售出黑犀牛的獵遊行程。黑犀牛是地球上3000種極度瀕危物種之一。而這個獵殺行動竟獲當地政府核准。

展覽中不但能見到暢銷的「非洲五霸」（獅、非洲象、非洲水牛、豹和黑犀牛）獵殺行程，也能看見「十小」10種小型跳羚的獵殺行程。

英國非營利組織「禁止戰利品狩獵運動（Campaign to Ban Trophy Hunting）」發起人貢薩爾維斯（Eduardo Goncalves）直批狩獵特展是全球最病態的活動：「沒人性的暴發戶撒數千英鎊射殺瀕危的黑犀牛，而且現在連美麗的小型動物好比大耳狐（Bat-eared fox）也成為受害者。」

線上狩獵特展還販售多種動物皮製成的珠寶，例如一對價值50英鎊的象皮耳環和一條價值36英鎊的河馬皮項鍊。

報導指出，達拉斯獵遊俱樂部的展覽粗估帶入超過250萬英鎊的收益。該俱樂部正積極抵制野生動物保護措施。

美國人道主義協會（Humane Society of the United States）執行長布蕾克（Kitty Block）認為疫情並沒有減緩戰利品狩獵行為，野外動物仍遭受慘忍屠殺。布蕾克痛批獵人在全球數百萬人因疫情受苦的情況下，「還花費數百萬美元周遊列國進行大屠殺，只為了炫耀自己殺死動物的照片。」