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今年春晚最火的節目 靈感來自博物館的唐俑

記者林則宏／綜合報導
「唐宮夜宴」創作靈感來自博物館的唐俑。（取材自微博）
「唐宮夜宴」創作靈感來自博物館的唐俑。（取材自微博）

今年中國春晚「最火」的一檔節目並非來自中央電視台，而是河南衛視春晚舞蹈節目「唐宮夜宴」。上海澎湃新聞形容，這段約5分鐘的舞蹈「驚艷了全國的觀眾」，人民日報也為其點名表揚。「唐宮夜宴」的演出影片光是在微博，目前累計觀看次數就已經超過1000萬。

環球時報形容，「唐宮夜宴」以夜宴的樂師們為主角，展示了唐朝少女們從準備、整理妝容到夜宴演奏的過程。為體現豐腴的唐俑形象，演員們穿著塞海綿的連體衣，嘴裡含著棉花登台演出，而眼角兩道月牙形的妝容，也完全再現了風靡於唐代的女性面部潮流妝容「斜紅」。

這支古典舞「唐宮夜宴」是由鄭州歌舞劇院舞蹈編導陳琳創作，14名女舞蹈演員，以婀娜多姿、秀逸韻致的舞姿，將大唐盛世的傳統文化形象，完美地呈現在舞台上。

不少網友盛讚「唐宮夜宴」是「神仙節目」，一群嬌憨可愛的唐裝仕女，宛如從博物館的古畫中走出來，帶領觀眾夢回盛世大唐。

鄭州歌舞劇院的舞蹈編導，也是「唐宮夜宴」的主創之一的陳琳表示，她和團隊成員每年都會到博物館參觀擷取靈感。當在河南博物院、洛陽博物館看到生動的唐樂舞俑後，她就開始思考：如果舞蹈能賦予唐樂舞俑靈魂，她們會帶領現代人看到一個怎樣的大唐？

於是陳琳團隊便開始了古典舞「唐宮夜宴」的創作。事實上，「唐宮夜宴」並不是為今年河南春晚專門創作的節目，也不是首次演出。「唐宮夜宴」是去年10月在洛陽舉行的第12屆中國舞蹈「荷花獎」古典舞評獎活動現場首演。

據中國青年網報導，「唐宮夜宴」之所以被選中登上春晚，河南春晚總導演陳雷表示，除了這支舞蹈的詼諧喜感符合春晚喜慶、溫暖、好看的定調外，主要還是基於一個大膽的判斷—年輕人未必不喜歡傳統文化，「只是看用何種方式去呈現」。

「唐宮夜宴」打破了觀眾對傳統舞蹈的刻板印象，對於這段表演在網路上爆紅，陳琳和陳雷在接受媒體採訪時都表示，「沒想到網友的接受度這麽高」。

洛陽博物館陳列部主任黃超表示，「唐宮夜宴」爆紅也吸引許多民眾專程前來博物館，參觀「唐宮夜宴」靈感來源的陶俑，一些人甚至穿上唐裝、漢服打卡、拍照。

博物館 中國 導演

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