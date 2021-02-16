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火星村、馬桶里、嚇一跳山…中國地名無奇不有

中央社／台北16日電
（取材自澎拜新聞）
（取材自澎拜新聞）

中國土地面積廣闊，不少地區擁有「奇葩」的地名，例如浙江的「火星村」、「馬桶里」，東北的「嚇一跳山」等地名，讓中國網友大呼「好聽根本沒有，好記才是王道」。

中國奇葩地名是中國各大論壇的熱門話題，例如浙江的火星村就因為特殊的地名而備受討論，有網友笑稱，「去這個村子，肯定不能坐車，要坐火箭才行吧」。

但火星村的由來跟上太空無關，根據公開資料，中共建政後，中國各地掀起改名風潮，火星村就是取自中共前領導人毛澤東說過的「星星之火，可以燎原」語句，來源充滿政治意象。

與中共政治運動有關的特殊村名還有江蘇的「高潮村」，村名聽來讓人害羞，但由來與1958年中共「大躍進」運動有關。

中共當時對各地農業生產講求「要掀起轟轟烈烈的生產高潮」，因此當年「高潮村」中的農業生產合作社就被改名為「高潮合作社」，「大躍進」結束後，村名也就沿用至今。

另外也有特殊地名是源自當地少數民族的方言，例如廣西壯族自治區的「弄逼」、「弄雞」等，就是壯族語音譯的結果。「弄」是山中小村，「逼」則是指鴨子。

除了政治運動及少數民族方言影響而產生的特殊地名，也有一些說不清來由的特殊地名，例如浙江的「馬桶里」。而東北的「嚇一跳山」、「擦屁股嶺」、「出不來溝」等特殊地名，則讓網友大呼，東北人命名的傳統就是，「好聽根本沒有，好記才是王道！」

（取材自澎拜新聞）
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中國 中共 太空

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