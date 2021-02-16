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奶奶遺物上有神秘代碼 他PO網求助破譯…真相超浪漫

中國新聞組／北京16日電
網民求助網民翻譯奶奶遺物上的代碼。（取材自微博）
網民求助網民翻譯奶奶遺物上的代碼。（取材自微博）

許多人在春節前都會將家裡大掃除一番，中國有一位網民在打掃整理時發現了一件奶奶的遺物，是一張年輕男子的照片，背後則有用數字寫下的一段「代碼」，他上網求助如何「破譯」這段神祕的數字，竟意外發現了奶奶年輕時的初戀情。

一位座標在雲南省保山市的用戶大年初一時上網貼文，稱整理奶奶的遺物時，發現了一張照片，照片後面寫著一段代碼，但他看不懂，於是上網來求助各方網民。

網民貼出奶奶的遺物，是一張年輕男生的照片。（取材自微博）
網民貼出奶奶的遺物，是一張年輕男生的照片。（取材自微博）

照片背面的代碼。（取材自微博）
照片背面的代碼。（取材自微博）

根據該網民附圖，照片正面是一個年輕男子的大頭照，背面寫著：20261、22214、26900、20247、03914、60801......等一大段由五位數組成的代碼。

有網民回應說，這是「四角號碼」。據悉，「四角號碼」是漢語詞典常用檢字方法之一，四角號碼檢字法用數字0到9表示漢字四角的十種筆形，依序取字的左上、右上、左下、右下角的筆畫，取得四位數字，有時在最後增加一位補碼，稱為「附角」。

於是眾多網民依照四角號碼規則，合力翻譯了照片後的這段話應該是：「玲：信任和愛就是我對你永遠的態度。榆楓 1953年6月9日寫於保山。」

有網民解答「四角號碼」翻譯後的文字內容。（取材自微博）
有網民解答「四角號碼」翻譯後的文字內容。（取材自微博）

網民用四角號碼翻譯查詢對應文字。（取材自微博）
網民用四角號碼翻譯查詢對應文字。（取材自微博）

許多網民得知這是一封情書後，問原PO照片中的是他的爺爺嗎？原PO感慨地回答說，照片上的男子不是他爺爺，依據年代與奶奶曾說過經歷，照片中的男子應該是奶奶中學時的初戀。原PO說，照片中的男生去從軍後到了新疆，而奶奶也到了邊疆服務，兩人只能靠書信連絡，但路途遙遠，信件常常寄丟，兩人就從此斷了聯繫。

許多網民看了直呼「感動！」、「太浪漫了」、「是屬於那個時代的浪漫啊！」

中國

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