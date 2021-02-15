疫情下體驗「模擬機」 100%擬真飛全球機場

模擬機是航空公司訓練飛行員的重要設備，疫情影響，航空公司推出各種體驗營，體驗模擬機費用最高，有航空迷形容這是最貴的電玩，但可在百分之百擬真下飛全球機場，很過癮。圖為台灣虎航模擬機體驗營活動照片。（台灣虎航提供／中央社）

模擬機是航空公司訓練飛行員的重要設備，疫情 影響，航空公司推出各種體驗營，體驗模擬機費用最高，有航空迷形容這是最貴的電玩，但可在百分之百擬真下飛全球機場 ，很過癮。

新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情影響，航空公司藉由各式航空體驗營，彌補民眾無法出國旅遊的遺憾；其中，模擬機體驗營較特別，能讓民眾有一窺平時少有機會見到的模擬機真面目及體驗操作飛行的感受與樂趣。

長榮航空、台灣 虎航、華信航空都陸續舉辦模擬機體驗營一日活動，相對其他航空營活動甚至類出國，費用較高，長榮航空推出廣體客機A330的模擬機體驗營，費用約要近9000多元（台幣，下同，約318美元），台灣虎航是體驗單走道A320模擬機，華信航空是螺旋槳ATR72-600型模擬機，費用都是近8000元。

一台模擬機造價約5億元，扣除模擬機導覽、操作簡報及說明、與機師對談、用餐時間外，實際體驗時間每人約15分鐘，的確不便宜。

有航空迷形容，模擬機有如最貴的電玩。

長榮航空有6架、5款機型模擬機，除訓練機師，也特別開放鑽石卡和金卡會員使用10萬哩程點數，兌換1.5小時的模擬機駕駛課程。圖為787夢幻機的模擬機。（長榮航空提供／中央社）

以協助台灣虎航及華信航空訓練飛行員的澳亞飛航訓練中心為例，A320模擬機訓練費用是每人每小時要8000美元，ATR72-600是每人每小時7500美元，以目前匯率換算，每分鐘分別是3700多元及3500多元台幣。

華航飛航訓練中心除提供華航及國內外航空公司的飛航組員專業訓練外，也提供客製化的個人飛行體驗課程，及不定期開放團體報名參訪，費用部分未透露。

長榮航空則針對「無限萬哩遊」高端卡別會員，特別開放鑽石卡和金卡會員使用10萬哩兌換1.5小時的模擬機駕駛課程。

華航是台灣首家引進模擬機的航空公司，目前有各型國際最高等級認證全動式模擬機7架，包含747-400及A330機型模擬機各2架，A350、777、737-800機型模擬機各1架。

華航說，模擬機駕駛艙內所有裝備，包含螢幕顯示，飛航電腦系統以及按鍵、旋鈕等操控介面等，都與真正飛機上的裝置完全相同，特別的是還能模擬外部視野與視覺效果，可設飛行全球逾百個機場，且每一個機場和周圍的景觀也完全擬真，機師的視覺感受如同實際置身於真飛機駕駛艙。模擬機可以模擬各種天氣變化，如日夜、冬夏、雲層、下雨、降雪、起霧、颳風與亂流等，或是系統異常等情境。

華航是台灣首家引進模擬機的航空公司，目前有各型國際最高等級認證全動式模擬機7架。華航飛航訓練中心設置笉模擬機，除提供華航及國內外航空公司的飛航組員專業訓練外，也提供客製化的個人飛行體驗課程，及不定期開放團體報名參訪。（華航提供／中央社）

長榮航空營運初期3架模擬機，包括B767-300ER、B747-400及MD-11，隨著機隊更迭已汰換，目前6架全動式模擬機，包括2架777-300ER及787-9、A320-200、A330-200、ATR72-600各1架，都具最高等級認證。

長榮航空說，一台模擬機重約12噸，透過六支腳提供六個自由度的變化，達到飛機動態變化的模擬效果。機艙內的視景系統，透過高階影像電腦可以投影出水平200度垂直40度的3D立體即時影像，模擬機的資料庫內共有超過100個全球主要機場影像資料。

長榮航空說，模擬機除了可以取代真飛機的訓練科目外，更進一步可以執行真飛機所不能做到的部分，例如：引擎失效、惡劣天候強側風起降、飛機避撞系統現況模擬等。長榮航空還與模擬機製造商合作提供客製化規格，讓廠商發展出數位簡報系統，透過數位科技可以將所有訓練過程、航儀顯示狀況、飛行姿態與機場實景等資料，在數位簡報系統重現，對於飛行員訓練前後的任務簡報與檢討有很大助益。

星宇航空雖在去年1月開航就遇上疫情，但仍如期引進A320neo模擬機，目前已完成安裝，正進行測試。

星宇航空說，模擬機在電腦控制下能執行上下起伏、加減速，機頭俯仰、滾轉等旋轉運動，不但可模擬各地機場環境、地貌，還可模擬雷雨鳥擊、發動機火警、雷雨中降落，擬真實境讓人有身歷其境的臨場感。

星宇航空說，為了避免震動反饋，在開挖模擬機訓練中心地基時，已預將模擬機鋼骨柱獨立，確保作動時不會影響樓板結構。