客人丟的飲料罐 重慶外賣小哥「剪」成藝術品

王文武的作品「錦雞報春」。（取材自微博）

重慶一名外賣小哥，常在送貨時幫客人回收垃圾，其中包括許多飲料易拉罐，他覺得不環保，就把這些罐子剪開洗淨後，製作成一幅幅精美的藝術品，從臉譜到字畫都難不倒他。

北京 青年報報導，重慶沙坪壩區歌樂山的王文武以前是一名外賣小哥。在送外賣期間，看到大家扔易拉罐，他覺得不環保，想起自己曾參加過居委會辦的剪紙藝術培訓，他嘗試把廢棄的易拉罐也當做剪紙的原材料，自己摸索著製作出了幾個作品後，意外收獲了很多的好評。

王文武的作品栩栩如生。（取材自微博）

王文武的作品「以和為貴」。（取材自微博）

「用圓珠筆走一遍，走一次線，打印過了，勾線。走線過後用粗一點的筷子走里面，現在要剪下來，現在用刻刀把里面刻出來。」王文武熟練地說明製作的步驟。製作過程除了要清洗乾淨的易拉罐鋁箔之外，還會用到圓珠筆、粗細不一的筷子、刻刀和剪刀等等。

王文武製作易拉罐藝術品，需要用到許多道具。（取材自北京青年報）

王文武用剪紙的技法製作易拉罐藝術品。（取材自北京青年報）

經過多次摸索後，他的技藝越來越嫻熟。順利的話，一個星期就能完成一幅作品。王文武有時還會直播製作過程。

報導說，錦雞報春、駿馬奔騰、白鶴祝壽、猛虎下山……王文武的作品栩栩如生，線條流暢，充滿金屬質感和立體感。其中他自己最喜歡的是一幅「永結同心」，王文武介紹稱，同學初七要結婚，於是他就給他們做了這一幅「永結同心」，當作新婚禮物。