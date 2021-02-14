沒搶到副總發的紅包「險被辭退」網：好大官威！

圖為福建市民用手機掃福集「五福」。(中新社)

大年三十本該是團團圓圓，全家圍在一起吃年夜飯的大日子，但中國 有一家房企的幾名員工卻因為「沒有搶到副總裁紅包」差點丟了工作。

每日經濟新聞報導，該名副總裁年三十在群裡根據人數發了45個紅包，但細心的副總裁第二天中午發現，自己的紅包竟然有5個人沒領。

該副總裁立即在群裡發表了牛年第一次「訓誡」，指出對於營銷大群的情況超過24小時不予關注，先不談責任心的問題，最基本的職業素養何在？還能不能勝任目前的工作？該副總強調，過年不是放羊，很多同事依然堅守在自己的崗位上。

最後，該名副總裁也給出處理意見，要求總部負責行政的人員挨個通知到位，並讓這些員工當日下午4點前道歉並檢討，還要主動發200元紅包，如果執行不到位，下午4點後移出群，年後處理。

對於此事，有微博 網友評論「好大的官威！」「真的拿8小時的工資，操24小時的心」、「發不發紅包在於你，搶不搶是我的事。」也有法律人士稱，「因沒領取紅包而受到處罰」屬於違法，不搶紅包不算違反公司紀律。

據調查，該公司業績連續三年下滑，春節前公司股票 曾遭遇連續六次跌停，副總裁入職僅3個月。