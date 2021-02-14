我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

彈劾川普叛徒 7參議員被貼「紅皮藍骨」標籤

徵才廣告條件竟寫「非亞裔」矽谷公司道歉

沒搶到副總發的紅包「險被辭退」網：好大官威！

中國新聞組／北京15日電
圖為福建市民用手機掃福集「五福」。(中新社)
圖為福建市民用手機掃福集「五福」。(中新社)

大年三十本該是團團圓圓，全家圍在一起吃年夜飯的大日子，但中國有一家房企的幾名員工卻因為「沒有搶到副總裁紅包」差點丟了工作。

每日經濟新聞報導，該名副總裁年三十在群裡根據人數發了45個紅包，但細心的副總裁第二天中午發現，自己的紅包竟然有5個人沒領。

該副總裁立即在群裡發表了牛年第一次「訓誡」，指出對於營銷大群的情況超過24小時不予關注，先不談責任心的問題，最基本的職業素養何在？還能不能勝任目前的工作？該副總強調，過年不是放羊，很多同事依然堅守在自己的崗位上。

最後，該名副總裁也給出處理意見，要求總部負責行政的人員挨個通知到位，並讓這些員工當日下午4點前道歉並檢討，還要主動發200元紅包，如果執行不到位，下午4點後移出群，年後處理。

對於此事，有微博網友評論「好大的官威！」「真的拿8小時的工資，操24小時的心」、「發不發紅包在於你，搶不搶是我的事。」也有法律人士稱，「因沒領取紅包而受到處罰」屬於違法，不搶紅包不算違反公司紀律。

據調查，該公司業績連續三年下滑，春節前公司股票曾遭遇連續六次跌停，副總裁入職僅3個月。

中國 股票 微博

上一則

共度情人節 人地位不如狗

下一則

老公藏年終當私房錢！妻曬棉被「抖出3萬紙鈔」飛下樓

延伸閱讀

疫情下過春節 李兆祥向華埠遊民派送睡袋、紅包

疫情下過春節 李兆祥向華埠遊民派送睡袋、紅包
過年

過年
中國新年和習俗

中國新年和習俗
包紅包學問大！這樣包「有面子又不怕吃土」

包紅包學問大！這樣包「有面子又不怕吃土」

熱門新聞

麵包師傅提醒去烘焙店千萬別碰「4樣商品」，並直言「不懂吃的人才會購買」。示意圖／ingimage

烘焙店「4類蛋糕與麵包」別買 師傅：不懂的人才會吃

2021-02-08 18:45
原PO抱怨婆婆心繫女兒，讓好好的年夜飯總是充滿委屈。圖為示意圖。本報資料照片

年夜飯太簡約讓媳婦滿腹委屈 網友怒了：想吃就自己來

2021-02-11 04:00
挑選豬肉要豬肉要注意，「這3種」千萬別買，因為肉質和口感都較不好。（示意圖／ingimage）

挑選秘訣學起來「這3種」豬肉千萬別買

2021-02-09 01:40
男子發現警察出現在他想買的房子附近的Google街景圖裡。（取材自推特）

以為買到便宜房 Google街景圖讓他打消購屋計畫

2021-02-09 00:47
新春過節，不免要說句吉祥話來祝福親朋好友，今年正逢金牛年，「牛年牛語」必不可少。示意圖。(取材自Ingimage)

還在牛年行大運？2021牛年吉祥話快看這 讓你不詞窮

2021-02-10 01:21
迪麗熱巴堅持都要吃早餐。取材自微博

迪麗熱巴瘦到逆天！維持50公斤靠3招 早餐一定要吃

2021-02-06 05:38

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
疑被男友PUA控制 武漢女跳35樓亡

疑被男友PUA控制 武漢女跳35樓亡
報稅季啟動 IRS提醒留意「幽靈報稅員」

報稅季啟動 IRS提醒留意「幽靈報稅員」
彈劾案…民主黨為何突改主意不傳證人 拜登的主意？

彈劾案…民主黨為何突改主意不傳證人 拜登的主意？

CNN：WHO武漢調查團發現2019年疫情規模可能更嚴重

CNN：WHO武漢調查團發現2019年疫情規模可能更嚴重
二度彈劾無罪 川普預告東山再起「讓美國再次偉大運動開始」

二度彈劾無罪 川普預告東山再起「讓美國再次偉大運動開始」