大年初三別傻傻睡到飽 專家教你聰明開運

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大年初三相傳是「老鼠娶親日」，民間習俗「初三睏到飽」，睡飽再起床，但民俗專家廖大乙說，睡到飽不是從早睡到晚，精神飽滿即可，最好未時（下午1時）前要起床，可準備初四「迎財神」相關物品。

廖指出，民眾多以為「老鼠娶親」是初三晚上，實際上是初二跨初三的深夜，就今年來看，2月13日晚上11時（亥時）過後就是初三，所以才會要大家「初三睏到飽」，別打擾牠們娶親，牠們開心，新的一年才不會打擾自己，平順一整年。

但不打擾老鼠娶親的「睏到飽」，並非真的從早睡到晚，最好還是在下午一時（未時）前就起床，不要真的虛度新春假期；而因初四為接神日，民眾最關注的就是「迎財神」，因此初三最適合用來準備相關祭祀迎神的禮品、糖果或當季水果。

廖大乙說，祭祀接神在水果選用上，以當季新鮮的最好，但不要使用芭樂和番茄，因為它們多籽且不易消化，種子會隨排泄物排出，民俗傳統認為不潔和不敬，所以忌諱放上供桌；另，財神爺跟土地公喜歡甜食，也要準備糖果、糕點等供品。

倘若還有空閒時間或想出去走走，可依照自己的宗教信仰就近先造訪自家附近、常去的廟宇或教堂，跟比較有交情的神明或上帝拜年，並感謝過去一整年的照顧，多說些好話懇求新的一年平安順遂，幫自己招好運。