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勸家長勿讓女兒早婚 印度老師獲獎 百萬獎金分享同行

記者張聲肇／綜合報導
印度西部鄉下小學老師迪沙爾(中)聽到獲得「全球教師獎」後，與父母親相擁。(YouTube 截圖)
印度西部鄉下小學老師迪沙爾(中)聽到獲得「全球教師獎」後，與父母親相擁。(YouTube 截圖)

印度西部鄉下小學老師迪沙爾(Ranjitsinh Disale)勸家長勿讓三、四年級的女兒早婚，加上種種愛心、創意的教學成果，獲頒「全球教師獎」，他說要把百萬獎金和窮國同業分享。

去年12月，他從全球140多國1萬2000多被提名人中脫穎而出，榮獲英國瓦奇基金會(Varkey Foundatio)和聯合國教科文組織共同主辦的世界特優教師獎。

主辦單位說，他獲獎原因是做出「遠超出份內」的貢獻。現年32歲的迪沙爾自修學習新語言，創新科技教學，還得忍受不聽勸告的家長對他的攻擊--因為他勸家長不要太早把女兒嫁出去。印度鄉下有讓女兒未成年就嫁出去的習俗。

瓦奇基金會特別讚揚他這方面的心血，說他改變了許多女生的人生際遇，他所在的帕瑞特瓦底(Paritewadi)鄉村，苕齡出嫁的習俗已經絕跡，女孩上學率達100%。

他得獎的消息從倫敦宣布時，他身邊的父母親以及學生同感雀躍，前英國首相戈登‧布朗，寶萊塢明星巴奇禪(Amitabh Bachchan)，甚至達賴喇嘛，都打電話恭賀他。

當他的學生高興地跳起舞來，不斷告訴他，「老師，我們以您為傲」時，他說，「那種感覺，言語無法形容。當老師的，夫復何求？」

2009年，迪沙爾奉派到鄉下任教時，教室就是牛圈，「第一天就讓我驚駭莫名」因為農夫占著教室不讓。他報警趕走後，農夫不爽，對他大吼，還拿石頭扔他的腳踏車。

更大的挑戰在前頭。家長認為孩子在田裡幫忙比受教育更值得，他為此學會當地「坎納達」(Kannada)語，取得家長的信賴，又把課本從馬拉提(Marathi)語翻譯成坎納達語，讓孩子們懂。

他還自費購買手提電腦，放歌舞影片引起孩子的學習興趣，等學生有志上學後，再放教學影片。又請家長周末時到學校，把教材轉擋到他們的手機上，讓學童在家仍可自修。

他又自創QR碼掃描系統，提升科目學習的方便，讓成績後半段、特別是女生，功課可以趕上。他這套技術，促成全省學校把教科書數位化，讓教材更普及。「居家避疫期間，科技更應融入教學。」

他說，要把100萬美元獎金和越南、巴西、奈及利亞等國九名決選名單上的老師分享一半，另一半則拿來建立全印度有他一樣想法的老師的互聯網，「希望印度出更多的迪沙爾」，對教學充滿熱情。

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