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大年初一「5大禁忌」不要犯 趨吉避凶招好運

記者賴香珊／南投報導
民俗專家廖大乙建議，新春期間要穿新衣，別穿破衣、破鞋。圖／廖大乙提供
民俗專家廖大乙建議，新春期間要穿新衣，別穿破衣、破鞋。圖／廖大乙提供

12日是大年初一，也是辛丑牛年第一天，不少民眾從這天開始走春拜年，民俗專家廖大乙提醒，新春初一至初五5天是迎新接財的關鍵期，也是招貴人、旺運勢的最佳時機，不過有些傳統禁忌建議還是要配合，新的一年趨吉避凶才更有助益。

廖指出，過年穿新衣、戴新帽，別穿破衣、破褲，如無必要也盡量別去醫院、墳墓和殯儀館等場所；新春期間也不要口出惡言，罵人、教訓小孩都應該要避免，見到人要笑容滿面，嘴巴要甜，說恭喜發財等祝福語或好話，結善緣自然招好運。

其中，大年初一要注意「5大禁忌」；第一，千萬不要吃稀飯和粥，過去家庭貧困的人吃清粥、稀飯，所以在正月頭一天要避免害自己越吃越窮。

第二，出門朝東行，因為旭日東昇屬陽，吸取正能量，對陽人大好，反之，就是不要向西（歸西）。

第三，大年初一不宜打掃，真要掃就往家裡掃，代表「把財氣掃進來」。

第四，別打破碗筷、杯子，要是發生一定要說「碎碎平安」，驅趕「歹頭彩」避免穢氣、不舒服之敢在內心作祟一整年，求心安。

第五，別洗頭、洗衣服，以免洗掉財氣。

第六，很忌諱「出嫁女兒初一回娘家」，廖大乙說，嫁出去的女兒就是別人的媳婦，初一就是要顧夫家，要是回娘家除了會「把娘家吃窮」，也帶有「女子回頭春」彷彿婚姻不幸福，新春頭一天就回娘家，家事恐不順，甚至還有會再嫁一次之意。

廖也提到，過年期間可以隨身帶糖果請人吃，因為吃甜的容易使人心情好，讓大家吃甜甜講好話，也能與人結善緣，有好因緣才有貴人提攜，相關民俗傳統禁忌則仍建議「寧可信其有」，多少還是要注意一下，對招福納財、旺運勢有利無弊。

民俗專家建議，大年初一別洗頭、洗衣服，以免洗掉財氣。聯合報系資料照片
民俗專家建議，大年初一別洗頭、洗衣服，以免洗掉財氣。聯合報系資料照片
民俗專家建議，大年初一別吃粥，避免越吃越窮。聯合報系資料照片
民俗專家建議，大年初一別吃粥，避免越吃越窮。聯合報系資料照片

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