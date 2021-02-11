過年告別科技冷漠！精品麻將組時尚又好玩 收服婆媽心

Palio雙陸棋，以天然楓木和光滑小牛皮材質製成。圖／愛馬仕提供

農曆春節親朋好友聚在一起，不想總是面對各自看電視、滑手機 等「科技冷漠」現象嗎？這時候麻將、撲克牌、象棋等遊戲就是最好的選擇，邊玩還可以邊聊天說笑，是許多人的假期好夥伴。而且現在時尚精品也都紛紛加入打造這類遊戲的行列，好玩又好看的設計非常討喜！

Prada麻將組搭上Saffiano皮革收納盒和黑、白、紅籌碼，時尚感爆棚。圖／Prada提供

旗下居家系列一直都有陸續推出色彩繽紛遊戲組的愛馬仕，提供了撲克牌、骰子遊戲、雙陸棋等，還有可以訂製的西洋棋組，除了結合馬術概念的印花圖樣之外，許多品項以皮革、天然木材等作為原料，也讓遊戲組更有質感，就算平時光擺放著都像是裝飾藝術品。

愛馬仕西洋棋組。圖／摘自官網 愛馬仕撲克牌。圖／摘自官網

而麻將向來是許多人喜愛與親朋好友一起玩的熱門遊戲選擇，Prada、Tiffany & Co都有推出專屬的麻將組。Prada以黑、白色系設計，酷勁十足，搭上Saffiano皮革收納盒和黑、白、紅籌碼，時尚感爆棚！Tiffany & Co則是以經典的Tiffany色點綴麻將，外盒同樣也是這種夢幻柔美色系，感覺連碰牌的時候動作都會不自覺變優雅，牌的花樣也有特別重新繪製特殊造型，像是一餅就是一個太陽，非常可愛。

Tiffany & Co則是以經典的Tiffany色點綴麻將，外盒同樣也是這種夢幻柔美色系。圖／摘自官網

喜歡跳棋類的可以選擇Louis Vuitton（簡稱LV）的設計，像是LVxNBA聯名跳棋套裝以皮革、樹脂玻璃及Monogram帆布製作成球狀外形，可收納於隨附的皮套內，便於帶出門，透明的棋盤也很有質感。另外也有疊疊樂積木組Monogram Tower，每塊積木都是用樹脂玻璃製成，綴有Monogram金屬花卉經典圖案，手提樹脂玻璃盒還搭配滑面皮革手柄，同樣方便攜帶。