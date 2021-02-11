碼頭上的摩天輪 洛杉磯最美地標 享海景第一排

洛杉磯地標之一，聖塔蒙尼加碼頭（Santa Monica Pier）全長將近500公尺，木樁從沙灘上一路延伸到海中央，上面有一座小型遊樂園。照片攝於疫情前。(中央社)

加州最古老休閒碼頭、橫貫美國 66號公路終點，聖塔蒙尼加是洛杉磯的地標，蓋在碼頭上的摩天輪享有「海景第一排」風光，多次現身好萊塢電影。

聖塔蒙尼加碼頭（Santa Monica Pier）建於1908年，至今雖然已逾百年，但魅力不輸任何新興景點，疫情 之前，每年吸引300萬名遊客。

碼頭全長近500公尺，木樁從沙灘上一路延伸到海中央，設有一座美國西岸唯一蓋在碼頭上的遊樂園－太平洋樂園（Pacific Park）。

如果不是疫情攪局，碼頭整年封閉，否則人行步道 兩旁餐廳、紀念品店不分假日平日滿是人潮，遊客圍著街頭藝人看表演，釣客獨自對海沉思。

小而美的樂園裡有迷你版的雲霄飛車、海盜船，更有全世界唯一太陽能摩天輪，讓遊客從14層樓高的高度，一覽太平洋海景。

既是位在影業重鎮，聖塔蒙尼加碼頭自然而然是多部大片取景之地。

電影「鐵達尼號」（Titanic）男女主角一段親密對話，傑克答應蘿絲，有一天要帶她到聖塔蒙尼加碼頭，坐雲霄飛車一直玩到吐為止。

「阿甘正傳」（Forrest Gump）裡，不平凡的小人物阿甘「沒什麼特別理由」開始跑步，踏遍全美，其中一幕穿越碼頭拱門，看了一眼清澈海水轉身繼續再跑。

「鋼鐵人」（Iron Man）裡天才富豪史塔克穿上鋼鐵衣試飛，飛過碼頭上的摩天輪，小孩看了嚇一跳，冰淇淋都掉到地上。

鮮為外人所知的是，這座碼頭最初建造目的為了排放污水。這條深入海中的木造步道，百年前用來架設管線，把城市污水排入海中，不過這項功能只持續了十多年，之後轉為娛樂休閒用途。