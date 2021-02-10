卡車撞護欄翻覆 「2噸活鯰魚」滿路胡亂跳

泰國南部發生一起載滿活鯰魚的卡車翻覆的意外，該車輛不但撞上路邊的護欄，更導致整台車翻覆，所有鯰魚就在大馬路上胡亂跳騰。 （取材自《曼谷椰子網》）

在高速公路上多數車輛都以高速在行駛，一不小心就容易發生意外。日前於泰國 南部就發生一起載滿活鯰魚的卡車翻覆意外，該車輛不但撞上路邊的護欄，更導致整台車翻覆，所有鯰魚就在大馬路上胡亂跳騰，附近熱心民眾雖趕緊收拾殘局，但殘存的魚腥味仍然瀰漫在整條公路。

據泰國媒體《曼谷椰子網》報導，一名來自宋卡府（Songkhla）的司機，用裝滿水的塑膠容器將2公噸的新鮮「活鯰魚」放置在車後斗，並使用帆布將其整個覆蓋住，以防止這些新鮮的鯰魚在運送的過程中因為炎熱或缺水而死亡。

沒想到，當卡車行至甲米府空統縣（Khlong Thom）附近路段時，因車輛打滑，使司機不慎失控衝撞，造成整輛卡車傾覆，車後斗載運的的魚貨全灑在公路上。據目擊民眾提供可影片可見，畫面中一條條鯰魚都因為缺水，活蹦亂跳地掙扎著。

附近居民見狀便馬上出動家中的鍋碗瓢盆，還有人用清潔的刮水板先將鯰魚集中，再放回車後斗的塑膠容器，甚至還有熱心的民眾徒手抓魚，沒多久卡車就被擺正，灑落一地的鯰魚也被放回車斗中的塑膠容器。

而據報導指出，該地的負責人除了將卡車上的容器重新灌滿水，也拿水管沖洗了車道，但公路經過鯰魚以及泡過生魚的水的「一番洗禮」之後，濃濃的魚腥味恐怕在短時間內將揮之不去。