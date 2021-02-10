我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：全美確診破2719萬 逾46.8萬死

耶魯華生遭槍殺 MIT中國博士生疑涉嫌

卡車撞護欄翻覆 「2噸活鯰魚」滿路胡亂跳

編譯中心／綜合報導
泰國南部發生一起載滿活鯰魚的卡車翻覆的意外，該車輛不但撞上路邊的護欄，更導致整台車翻覆，所有鯰魚就在大馬路上胡亂跳騰。 （取材自《曼谷椰子網》）
泰國南部發生一起載滿活鯰魚的卡車翻覆的意外，該車輛不但撞上路邊的護欄，更導致整台車翻覆，所有鯰魚就在大馬路上胡亂跳騰。 （取材自《曼谷椰子網》）

在高速公路上多數車輛都以高速在行駛，一不小心就容易發生意外。日前於泰國南部就發生一起載滿活鯰魚的卡車翻覆意外，該車輛不但撞上路邊的護欄，更導致整台車翻覆，所有鯰魚就在大馬路上胡亂跳騰，附近熱心民眾雖趕緊收拾殘局，但殘存的魚腥味仍然瀰漫在整條公路。

據泰國媒體《曼谷椰子網》報導，一名來自宋卡府（Songkhla）的司機，用裝滿水的塑膠容器將2公噸的新鮮「活鯰魚」放置在車後斗，並使用帆布將其整個覆蓋住，以防止這些新鮮的鯰魚在運送的過程中因為炎熱或缺水而死亡。

沒想到，當卡車行至甲米府空統縣（Khlong Thom）附近路段時，因車輛打滑，使司機不慎失控衝撞，造成整輛卡車傾覆，車後斗載運的的魚貨全灑在公路上。據目擊民眾提供可影片可見，畫面中一條條鯰魚都因為缺水，活蹦亂跳地掙扎著。

附近居民見狀便馬上出動家中的鍋碗瓢盆，還有人用清潔的刮水板先將鯰魚集中，再放回車後斗的塑膠容器，甚至還有熱心的民眾徒手抓魚，沒多久卡車就被擺正，灑落一地的鯰魚也被放回車斗中的塑膠容器。

而據報導指出，該地的負責人除了將卡車上的容器重新灌滿水，也拿水管沖洗了車道，但公路經過鯰魚以及泡過生魚的水的「一番洗禮」之後，濃濃的魚腥味恐怕在短時間內將揮之不去。

泰國

上一則

春節大掃除 斷捨離狠不下心？5招把家變乾淨

下一則

紅綠燈下的乞討者？「印尼銀人」街頭求生記

延伸閱讀

神秘金屬柱再現？這次在土耳其古遺址

神秘金屬柱再現？這次在土耳其古遺址
疫情刺激電商銷售物流旺 卡車司機月入上萬

疫情刺激電商銷售物流旺 卡車司機月入上萬
疫情刺激電商銷售物流旺 卡車司機月入上萬

疫情刺激電商銷售物流旺 卡車司機月入上萬
戴姆勒轉型 分拆卡車部門

戴姆勒轉型 分拆卡車部門

熱門新聞

麵包師傅提醒去烘焙店千萬別碰「4樣商品」，並直言「不懂吃的人才會購買」。示意圖／ingimage

烘焙店「4類蛋糕與麵包」別買 師傅：不懂的人才會吃

2021-02-08 18:45
柴犬出走找上巡邏警順利返家。記者周宗禎/翻攝

狗狗也懂報案？柴犬迷路後跳上巡邏警機車順利返家

2021-02-05 23:55
迪麗熱巴堅持都要吃早餐。取材自微博

迪麗熱巴瘦到逆天！維持50公斤靠3招 早餐一定要吃

2021-02-06 05:38
一名大學應屆畢業生近日分享一系列性感學士服照，引發網友紛紛按讚。（取材自IG「fangru_0603」）

超性感學士服照！正妹「領巾遮胸」露半球

2021-02-03 02:30
男子發現警察出現在他想買的房子附近的Google街景圖裡。（取材自推特）

以為買到便宜房 Google街景圖讓他打消購屋計畫

2021-02-09 00:47
挑選豬肉要豬肉要注意，「這3種」千萬別買，因為肉質和口感都較不好。（示意圖／ingimage）

挑選秘訣學起來「這3種」豬肉千萬別買

2021-02-09 01:40

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
耶魯華裔碩士生遭槍殺 MIT中國博士生疑涉嫌

耶魯華裔碩士生遭槍殺 MIT中國博士生疑涉嫌
誤以為炒股暴虧73萬 大學生自殺 家屬狀告「羅賓漢」

誤以為炒股暴虧73萬 大學生自殺 家屬狀告「羅賓漢」
世衛專家：武漢實驗室極不可能洩出病毒

世衛專家：武漢實驗室極不可能洩出病毒
彈劾開場辯論 川普咆哮律師沒講清楚：審判不合憲

彈劾開場辯論 川普咆哮律師沒講清楚：審判不合憲
56：44 參院認定彈劾川普合憲 啟動彈劾辯論

56：44 參院認定彈劾川普合憲 啟動彈劾辯論