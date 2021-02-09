怎解救失眠？只要準備紙筆 網親測傻眼：真的超有效

許多人因生活壓力大，出現「失眠」的症狀。 示意圖。(Photo by Alexandra Gorn on Unsplash)

許多人因生活壓力大，出現「失眠 」的症狀。日前，一名也有失眠症狀的女網友便對此分享她的「助眠妙招」，表示過去的自己也常常失眠，直到向治療師求助後發現了一種方法，只需要一支筆和一張紙就可以改善失眠的狀況，讓他直呼「真的很有效！」

據《鏡報》報導，一名名叫艾蜜莉（Emily Brochu）的女網友用抖音 （@praisebeprepared）分享自己改善失眠的方法 。她說明，當自己無法入睡時，會試著講一些助眠故事，但翻來覆去還是輾轉難眠睡不著，直到採用治療師推薦她的方式才得以改善，並想錄製影片分享給也有失眠困擾的網友。

艾蜜莉在影片中說明，如果躺在床上超過了20分鐘還是沒辦法睡著，那就代表現在的思緒很混亂，「你需要下床找到一張紙、一支筆。」她指出，準備好紙筆後，就起床寫下你當下正在煩惱的事，然後寫到你累了想睡為止，這時只要躺上床，便可以輕鬆入睡。

此影片一出，便引起許多網友紛紛回應認同，「這招很有用」、「這招很不錯，我在寫日記時很常睡著」、「當我無法承受壓力時，我會做類似的事情。起床寫下我所承受的每一件事，讓它們從我腦中剔除」、「我最近上床睡覺前，會先在日記寫下我所有的想法，讓我的頭腦清醒，這樣就不會亂想任何事。」