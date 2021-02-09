我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

明州診所遭槍手炸彈攻擊 5人傷勢危急凶手被捕

川普彈劾案參院開審 民主黨：指控基於事實

怎解救失眠？只要準備紙筆 網親測傻眼：真的超有效

聯合新聞網 / 綜合報導
許多人因生活壓力大，出現「失眠」的症狀。 示意圖。(Photo by Alexandra Gorn on Unsplash)
許多人因生活壓力大，出現「失眠」的症狀。 示意圖。(Photo by Alexandra Gorn on Unsplash)

許多人因生活壓力大，出現「失眠」的症狀。日前，一名也有失眠症狀的女網友便對此分享她的「助眠妙招」，表示過去的自己也常常失眠，直到向治療師求助後發現了一種方法，只需要一支筆和一張紙就可以改善失眠的狀況，讓他直呼「真的很有效！」

據《鏡報》報導，一名名叫艾蜜莉（Emily Brochu）的女網友用抖音（@praisebeprepared）分享自己改善失眠的方法 。她說明，當自己無法入睡時，會試著講一些助眠故事，但翻來覆去還是輾轉難眠睡不著，直到採用治療師推薦她的方式才得以改善，並想錄製影片分享給也有失眠困擾的網友。

艾蜜莉在影片中說明，如果躺在床上超過了20分鐘還是沒辦法睡著，那就代表現在的思緒很混亂，「你需要下床找到一張紙、一支筆。」她指出，準備好紙筆後，就起床寫下你當下正在煩惱的事，然後寫到你累了想睡為止，這時只要躺上床，便可以輕鬆入睡。

此影片一出，便引起許多網友紛紛回應認同，「這招很有用」、「這招很不錯，我在寫日記時很常睡著」、「當我無法承受壓力時，我會做類似的事情。起床寫下我所承受的每一件事，讓它們從我腦中剔除」、「我最近上床睡覺前，會先在日記寫下我所有的想法，讓我的頭腦清醒，這樣就不會亂想任何事。」

失眠 抖音

上一則

在車上大快朵頤！大馬餐廳出新招 推出「汽車餐」

延伸閱讀

落實減糖多運動 醫師「追火車」紓壓

落實減糖多運動 醫師「追火車」紓壓
抖音邀劉德華進駐 傳開價1億 下一個目標是王菲？

抖音邀劉德華進駐 傳開價1億 下一個目標是王菲？
金球獎／「王冠」、「艾蜜莉」搶視后 莉莉柯林斯超興奮

金球獎／「王冠」、「艾蜜莉」搶視后 莉莉柯林斯超興奮
一路被抹黑 郭采潔認焦慮失眠

一路被抹黑 郭采潔認焦慮失眠

熱門新聞

麵包師傅提醒去烘焙店千萬別碰「4樣商品」，並直言「不懂吃的人才會購買」。示意圖／ingimage

烘焙店「4類蛋糕與麵包」別買 師傅：不懂的人才會吃

2021-02-08 18:45
柴犬出走找上巡邏警順利返家。記者周宗禎/翻攝

狗狗也懂報案？柴犬迷路後跳上巡邏警機車順利返家

2021-02-05 23:55
迪麗熱巴堅持都要吃早餐。取材自微博

迪麗熱巴瘦到逆天！維持50公斤靠3招 早餐一定要吃

2021-02-06 05:38
一名大學應屆畢業生近日分享一系列性感學士服照，引發網友紛紛按讚。（取材自IG「fangru_0603」）

超性感學士服照！正妹「領巾遮胸」露半球

2021-02-03 02:30
美國女性莫絲麗（右）曝自己靠「性愛時間表和約會之夜」跟一對情侶（左、中）維繫多邊戀關係。（取材自HotSpot Media）

3人行不夠看？ 她靠一張「性愛時間表」維繫多邊戀

2021-02-02 02:40
網上瘋傳一張照片，一派網友認為照片中是一個人走進雪地，另一派網友則認為是一隻在雪地中走跳的狗。（取材自推特）

到底是人還是狗？1張圖掀網論戰 心理學家解答了

2021-02-06 21:02

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >