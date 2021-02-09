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神秘金屬柱再現？這次在土耳其古遺址

編譯張君堯／即時報導
土耳其南部尚勒烏爾法省的1位農民，5日發現這支大型的銀白色金屬柱、高約3公尺，上面有古老的突厥文字，意思為「看天空，看月亮」。(Anadolu Agency)
土耳其南部尚勒烏爾法省的1位農民，5日發現這支大型的銀白色金屬柱、高約3公尺，上面有古老的突厥文字，意思為「看天空，看月亮」。(Anadolu Agency)

去年底一根奇特的「銀白色金屬柱」出現在美國猶他州沙漠，之後又悄然消失，自此同樣金屬柱開始在全世界反覆出現，沉寂一陣子後最近又再次出現在土耳其的古文明遺址附近，執法單位試圖從交通監控系統查出始作俑者。

土耳其南部尚勒烏爾法省（Sanliurfa province）的1位農民，5日發現1支大型的銀白色金屬柱、高約3公尺，上面有古老的突厥文字，意思為「看天空，看月亮」。

與去年底多次出現的金屬柱類似，過往幾次案例中也曾經出現過文字，比如東歐羅馬尼亞出現的金屬柱就有詭異符號。

尚勒烏爾法省出現的金屬碑，地點位在「哥貝克力石陣」（Gobekli Tepe）附近，該石陣是聯合國教科文組織列名保護的世界古遺址，石陣的實際建造時間可追溯到距今1萬2千年前，被認為是人類已知最古老的複雜遺址之一，比著名的「英國巨石陣」還要早上數千年，因此，擺放金屬柱的人顯然有意把他們的後現代作品與遠古人類遺址「做個比對」。

據土耳其媒體報導，目前軍警正在查閱附近的交通監控設備進行調查，並可能從可能運送的卡車著手。

去年底一根奇特的「銀白色金屬柱」出現在美國猶他州沙漠，之後又悄然消失，自此開始在...
去年底一根奇特的「銀白色金屬柱」出現在美國猶他州沙漠，之後又悄然消失，自此開始在全世界反覆出現，沉寂一陣子後最近又再次出現於土耳其的古文明遺址附近。(美聯社)

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