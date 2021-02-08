NFL／布雷迪「這紀錄」超車詹姆斯 4大聯賽僅次喬丹
傳奇四分衛布雷迪（Tom Brady）領軍的坦帕灣海盜（Tampa Bay Buccaneers）在NFL超級盃（Super Bowl）以31：9力壓尋求衛冕的堪薩斯酋長（Kansas City Chiefs），贏得生涯第7座總冠軍。
43歲的布雷迪最終贏得生涯第5次超級盃MVP，這項數據超越詹姆斯（LeBron James），在北美四大職業運動聯盟中排名第2。
Tom Brady's 5th Super Bowl MVP extends his own record and breaks a tie with LeBron James for 2nd-most championship round MVPs in NFL/NBA/MLB/NHL history.— ESPN Stats & Info (@ESPNStatsInfo) February 8, 2021
He trails only Michael Jordan (6). pic.twitter.com/erGdmSyBZQ
排名第一的是喬丹（Michael Jordan），他生涯共贏得6次總冠軍賽MVP。
布雷迪先前在新英格蘭愛國者的20個球季中，9度率隊闖進超級盃、6次奪冠，自己4度拿下超級盃MVP、3次獲選年度MVP。轉戰海盜第一年，布雷迪就率隊贏得超級盃，這也是海盜自2002-03年以來再度封王。
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