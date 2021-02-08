我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

出手了！中國突封鎖Clubhouse 網友揭破綻：還能翻牆

華裔澳籍女主播遭中國正式拘捕！罪名「非法提供國家機密」

NFL／布雷迪「這紀錄」超車詹姆斯 4大聯賽僅次喬丹

記者蔡佳霖／綜合報導
43歲的布雷迪最終贏得生涯第5次超級盃MVP，這項數據超越詹姆斯，在北美四大職業運動聯盟中排名第2。（Getty Images）
43歲的布雷迪最終贏得生涯第5次超級盃MVP，這項數據超越詹姆斯，在北美四大職業運動聯盟中排名第2。（Getty Images）

傳奇四分衛布雷迪（Tom Brady）領軍的坦帕灣海盜（Tampa Bay Buccaneers）在NFL超級盃（Super Bowl）以31：9力壓尋求衛冕的堪薩斯酋長（Kansas City Chiefs），贏得生涯第7座總冠軍。

43歲的布雷迪最終贏得生涯第5次超級盃MVP，這項數據超越詹姆斯（LeBron James），在北美四大職業運動聯盟中排名第2。

排名第一的是喬丹（Michael Jordan），他生涯共贏得6次總冠軍賽MVP。

布雷迪先前在新英格蘭愛國者的20個球季中，9度率隊闖進超級盃、6次奪冠，自己4度拿下超級盃MVP、3次獲選年度MVP。轉戰海盜第一年，布雷迪就率隊贏得超級盃，這也是海盜自2002-03年以來再度封王。

超級盃 NFL 喬丹

上一則

過年親友聚會壓力大 醫師建議乾脆建題庫擬答客問

延伸閱讀

圖輯／疫下超級盃 布雷迪贏「世代之爭」風光吻愛妻

圖輯／疫下超級盃 布雷迪贏「世代之爭」風光吻愛妻
超級盃海盜贏了！布雷迪拿下生涯7冠創歷史

超級盃海盜贏了！布雷迪拿下生涯7冠創歷史
NFL／四分衛世代對決勝出 布雷迪5獲超級盃MVP

NFL／四分衛世代對決勝出 布雷迪5獲超級盃MVP
NFL／超級盃31：9海盜大勝酋長 布雷迪拿下第7冠

NFL／超級盃31：9海盜大勝酋長 布雷迪拿下第7冠

熱門新聞

柴犬出走找上巡邏警順利返家。記者周宗禎/翻攝

狗狗也懂報案？柴犬迷路後跳上巡邏警機車順利返家

2021-02-05 23:55
迪麗熱巴堅持都要吃早餐。取材自微博

迪麗熱巴瘦到逆天！維持50公斤靠3招 早餐一定要吃

2021-02-06 05:38
梅根在兒子亞契的出生證明上只簽署王室頭銜，而無本名，引起外界的揣測。路透資料照片

改掉本名硬加王室頭銜 梅根再度變成英人箭靶 公關喊冤

2021-01-31 23:56
秘魯一名律師日前進行線上聽證會時，竟在中途脫光衣物與女性「火力全開」，讓目睹這場「活春宮」的法官炮轟「藐視法庭」、「妨礙風化」。取材自YouTube／UNLOCK PHONESS

律師視訊聽證會中途「上演活春宮」 法官全程目睹痛斥

2021-02-01 03:20
一名大學應屆畢業生近日分享一系列性感學士服照，引發網友紛紛按讚。（取材自IG「fangru_0603」）

超性感學士服照！正妹「領巾遮胸」露半球

2021-02-03 02:30
美國女性莫絲麗（右）曝自己靠「性愛時間表和約會之夜」跟一對情侶（左、中）維繫多邊戀關係。（取材自HotSpot Media）

3人行不夠看？ 她靠一張「性愛時間表」維繫多邊戀

2021-02-02 02:40

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
耶魯華裔研究生遭槍殺 一周前剛求婚成功

耶魯華裔研究生遭槍殺 一周前剛求婚成功
舊金山兩華童遭綁架 全城大搜捕後安全歸來

舊金山兩華童遭綁架 全城大搜捕後安全歸來
緊張！緬甸仰光10萬人上街 警朝群眾射擊多人傷

緊張！緬甸仰光10萬人上街 警朝群眾射擊多人傷
拜登受訪稱習近平「骨子裡沒有民主」 美中將激烈競爭

拜登受訪稱習近平「骨子裡沒有民主」 美中將激烈競爭
浙江9旬奶奶好厲害 10年還清2077萬 怎做到的？

浙江9旬奶奶好厲害 10年還清2077萬 怎做到的？