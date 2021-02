NFL／布雷迪「這紀錄」超車詹姆斯 4大聯賽僅次喬丹

傳奇四分衛布雷迪(Tom Brady)領軍的坦帕灣海盜(Tampa Bay Buccaneers)在NFL超級盃 (Super Bowl)以31:9力壓尋求衛冕的堪薩斯酋長(Kansas City Chiefs),贏得生涯第7座總冠軍。

43歲的布雷迪最終贏得生涯第5次超級盃MVP,這項數據超越詹姆斯(LeBron James),在北美四大職業運動聯盟中排名第2。

Tom Brady's 5th Super Bowl MVP extends his own record and breaks a tie with LeBron James for 2nd-most championship round MVPs in NFL/NBA/MLB/NHL history.



He trails only Michael Jordan (6).