NFL／布雷迪「這紀錄」超車詹姆斯 4大聯賽僅次喬丹

43歲的布雷迪最終贏得生涯第5次超級盃MVP，這項數據超越詹姆斯，在北美四大職業運動聯盟中排名第2。（Getty Images）

傳奇四分衛布雷迪（Tom Brady）領軍的坦帕灣海盜（Tampa Bay Buccaneers）在NFL超級盃 （Super Bowl）以31：9力壓尋求衛冕的堪薩斯酋長（Kansas City Chiefs），贏得生涯第7座總冠軍。

43歲的布雷迪最終贏得生涯第5次超級盃MVP，這項數據超越詹姆斯（LeBron James），在北美四大職業運動聯盟中排名第2。

Tom Brady's 5th Super Bowl MVP extends his own record and breaks a tie with LeBron James for 2nd-most championship round MVPs in NFL/NBA/MLB/NHL history.



He trails only Michael Jordan (6). pic.twitter.com/erGdmSyBZQ — ESPN Stats & Info (@ESPNStatsInfo) February 8, 2021

排名第一的是喬丹 （Michael Jordan），他生涯共贏得6次總冠軍賽MVP。

布雷迪先前在新英格蘭愛國者的20個球季中，9度率隊闖進超級盃、6次奪冠，自己4度拿下超級盃MVP、3次獲選年度MVP。轉戰海盜第一年，布雷迪就率隊贏得超級盃，這也是海盜自2002-03年以來再度封王。