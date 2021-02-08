火星訪客可望再添2國 阿聯中國探測器即將登陸

阿拉伯聯合大公國研發的軌道飛行器「希望號」（Hope）9日將抵達火星。圖為2020年6月阿聯太空總署與拉希德太空中心釋出的希望號模擬圖。（美聯社資料照片）

去年夏天以來在太空 飛馳數千萬公里的3個探測器，如今已準備好要在火星踩煞車，但風險極高，讓有關人員忐忑不安。

美聯社報導，阿拉伯聯合大公國研發的軌道飛行器「希望號」（Hope）將於9日抵達火星，預計不到24小時後，中國 的「天問一號」（Tianwen-1）也將抵達火星。

美國國家航空暨太空總署（NASA）的火星探測器「毅力號」（Perseverance）則將在一周後的2月18日抵達火星，收集岩石返回地球，這是判斷火星上是否存在生命的關鍵一步。

美國國家航空暨太空總署（NASA）的火星探測器「毅力號」（Perseverance）將在18日登陸火星。圖為NASA早前釋出的毅力號照片。（歐新社資料照片）

阿聯和中國都是火星的新客人，此前，地球超過一半的探測器都以失敗收場。中國的第一次火星任務是2011年與俄羅斯攜手進行，但從未成功跨出地球軌道。

人類從1960年迄今的數十次火星任務中，因為零件故障、火箭發動機事故或軟體錯誤等因素，約半數都墜毀或根本錯過火星。

中國的「天問一號」預計10日登陸火星。圖為中國太空總署2020年12月釋出的天問一號照片。（美聯社資料照片）

阿聯的計畫負責人夏拉夫（Omran Sharaf）五味雜陳地說：「身為工程師和科學家，我們相當興奮，同時也很緊張、高興、擔心、害怕。」

去年7月，在每兩年一次的地球到火星發射窗口期間，這3個探測器都在幾天內相繼發射升空，也因此抵達火星的時間都很接近。

英國 「衛報」（The Guardian）指出，這顯示出許多國家自行發展太空科技並探索太陽系的欲望與日俱增，只不過，各國能否成功達成各自的目標，端看本週和下週的任務是否順利進行，而登陸火星並非易事。

英國牛津大學物理學家威爾森（Colin Wilson）坦言：「這可能會是一件令人心碎的事。前兩次火星任務中都有我的儀器參與，也就是英國的小獵犬（Beagle）登陸器和歐洲的施克亞巴瑞里（Schiaparelli）登陸器，每一次降落期間我都在控制室裡緊抓我的座椅，而兩次都以墜毀收場。」

由於種種因素，火星向來是挑戰性相當高的目的地。英國開放大學（Open University）地球科學資深講師史溫瑟（Susanne Schwenzer）指出，首先，火星距離地球數千萬公里，不像去月球一樣只有約38萬4400公里。

「這就等同於高爾夫的推桿。相較之下，火星遠得不得了，以高球術語來說等同全力開球，且更加棘手。」

除此之外，威爾森補充表示，火星雖有大氣，卻不怎麼厚，「這意謂著（火星上的）大氣足以掀起塵暴和強風，能將登陸器推離軌道陷入危險」。

「另一方面，（大氣）又沒有厚到能讓探測器使用降落傘走完整個降落程序。」

據法新社報導，這場太空冒險適逢阿聯統一50週年紀念，阿聯這次任務若成功，將成為第5個抵達火星的國家，中國則預計將在隔天成為第6個成功登陸火星的國家。

過去只有美國、印度、前蘇聯和歐洲太空總署（European Space Agency）曾成功登陸這顆紅色星球。