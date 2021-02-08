天地變色！撒哈拉沙塵橫掃歐陸 「橘雪地」酷似火星

一輛滑雪卡車行駛在橘色雪地上，奇特的景象像極了「火星景觀」。（取材自推特）

英國媒體每日郵報（Daily Mail）報導，撒哈拉沙漠的沙塵本月6日跟著非洲強風橫掃歐洲。阿爾卑斯山滑雪 勝地拉福利（La Fouly）的民眾拍下橘黃色沙塵覆蓋雪地跟整片天空。

法國國家氣象和氣候服務局發布了一張衛星圖片，顯示伊比利亞半島的低氣壓形成強風，讓撒哈拉沙漠的沙塵一路吹向歐洲，黃色沙塵暴 分布在西地中海的巴利阿里群島（Balearic Islands）和義大利 半島西南方的薩丁尼亞島（Sardinia）間，最遠到達法國。

A major intrusion of Saharan dust is darkening skies over parts of Europe today https://t.co/cQsYihz8JN — World Meteorological Organization (@WMO) February 6, 2021

在法國邊境、靠近義大利西部阿爾卑斯山脈的塞斯特列雷（Sestriere）地區，民眾拍到一輛滑雪卡車行駛在橘色雪地上，直呼奇特的景象像極了「火星景觀」。

‘Martian landscape’: Sahara sand covers Alpine snow as early desert wind from Africa turns Europe orange (PHOTOS) ~ https://t.co/HEo0SuHLFg pic.twitter.com/RMPYuSckEC — David Davies 🌴🌍🌏🌎🌴🌹 inhabitant, Airstrip One (@acute_tomato) February 7, 2021

網友Winston Hillchurch表示：「沙塵暴過後，洗車服務可能會供不應求。」網友Stop Bullying Here提到這樣的景象不算罕見：「我曾在瑞士滑雪10次，就遇到4次沙塵襲擊，用太陽眼鏡而非肉眼更能看到沙塵落下，沙塵跟花粉一樣很細，比較不像砂礫。」