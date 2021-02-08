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天地變色！撒哈拉沙塵橫掃歐陸 「橘雪地」酷似火星

編譯中心／綜合報導
一輛滑雪卡車行駛在橘色雪地上，奇特的景象像極了「火星景觀」。（取材自推特）
一輛滑雪卡車行駛在橘色雪地上，奇特的景象像極了「火星景觀」。（取材自推特）

英國媒體每日郵報（Daily Mail）報導，撒哈拉沙漠的沙塵本月6日跟著非洲強風橫掃歐洲。阿爾卑斯山滑雪勝地拉福利（La Fouly）的民眾拍下橘黃色沙塵覆蓋雪地跟整片天空。

法國國家氣象和氣候服務局發布了一張衛星圖片，顯示伊比利亞半島的低氣壓形成強風，讓撒哈拉沙漠的沙塵一路吹向歐洲，黃色沙塵暴分布在西地中海的巴利阿里群島（Balearic Islands）和義大利半島西南方的薩丁尼亞島（Sardinia）間，最遠到達法國。

在法國邊境、靠近義大利西部阿爾卑斯山脈的塞斯特列雷（Sestriere）地區，民眾拍到一輛滑雪卡車行駛在橘色雪地上，直呼奇特的景象像極了「火星景觀」。

網友Winston Hillchurch表示：「沙塵暴過後，洗車服務可能會供不應求。」網友Stop Bullying Here提到這樣的景象不算罕見：「我曾在瑞士滑雪10次，就遇到4次沙塵襲擊，用太陽眼鏡而非肉眼更能看到沙塵落下，沙塵跟花粉一樣很細，比較不像砂礫。」

滑雪者在受撒哈拉沙塵侵襲的瑞士滑雪勝地。（美聯社）
滑雪者在受撒哈拉沙塵侵襲的瑞士滑雪勝地。（美聯社）
阿爾卑斯山滑雪勝地拉福利的民眾拍下橘黃色沙塵覆蓋雪地跟整片天空。（歐新社）
阿爾卑斯山滑雪勝地拉福利的民眾拍下橘黃色沙塵覆蓋雪地跟整片天空。（歐新社）

滑雪 義大利 沙塵暴

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