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千算萬算沒想到？英皇室本期待梅根與凱特成為好妯娌

記者蘇詠智／即時報導
英國皇室期待凱特（左二）與梅根（右二）能成為親密的妯娌、互相幫助，結果事與願違。圖／路透資料照片
英國皇室期待凱特（左二）與梅根（右二）能成為親密的妯娌、互相幫助，結果事與願違。圖／路透資料照片

英國威廉、哈利兩位王子與各自妻子凱特梅根間的關係，始終是各界矚目焦點。哈利盛傳為了梅根和哥哥威廉產生心結，威廉則對梅根打從一開始就不怎麼接受，連帶他的妻子凱特和梅根之間也只有客套的禮貌，並沒有真正親密的妯娌情，等到哈利和梅根主動宣布要卸下皇室重要成員身分、從英國到美國重建生活，威廉更是火冒三丈，和梅根的不對盤就算不用親口對外說，大家也都如此認定。

近來幾位英國皇室專家受訪時，無不對面前的局面大感惋惜，因為兄弟手足失和，對皇室形象當然是一大打擊，威廉現在就開始以「未來英國國王」自居，連自己家人都搞不定，以後繼位怕也很難得到太多外界的支持。若是梅根嫁進來之後，就能跟威廉、凱特夫婦有密切友好的關係，就不至於鬧到現在這樣。

專家們異口同聲表示，皇室當初對梅根與凱特，確實是有很大的期待，希望她們變成彼此最好的朋友與後盾，一起幫助各自丈夫讓皇室展現不同的新氣象。

皇室甚至讓哈利與梅根住到離威廉、凱特很近的地方，期盼兩家人多多往來，無奈梅根與凱特有自己的獨特個性，很難勉強她們當好友。她們固然對彼此都滿客氣，就是談不上有啥友誼。

早一步嫁進皇室的凱特更有點像是被拖累的一方，梅根期待她能給自己一些皇室生活的指導，皇室希望她能主動親近梅根，到現在梅根和哈利離開英國，本來兩人的一些勤務都變成威廉與凱特要吃下來，讓凱特變得更累。

梅根（右）與凱特彼此互動保持客氣，卻沒有深厚友誼。圖／路透資料照片
梅根（右）與凱特彼此互動保持客氣，卻沒有深厚友誼。圖／路透資料照片

梅根 凱特 威廉

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