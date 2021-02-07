哈佛權威天文學家：外星文明已來過太陽系

哈佛大學天文學家羅布。（取材自哈佛網站）

發現地外智慧生命無疑會是人類歷史上最具顛覆性的事件，但若是科學界決定集體忽視恐為地外文明已然造訪過的證據，又該如何？

法新社報導，美國 頂尖天文學家羅布（Avi Loeb）新書便提出上述假設。2017年一個不明星際天體快速通過太陽系，羅布就主張，這個天體擁有高度不尋常的特徵，最簡單且最佳的解釋，就是它屬於外星科技。

聽起來很瘋狂？羅布表示儘管證據就在眼前，但科學界的同僚卻沉浸在集體思維，不願想想「奧坎剃刀（Occam's razor）原則」──即理論所使用的假設愈少，就愈有可能接近真理。

羅布是哈佛大學 任期最久的天文學系主任，公布過數以百計篇開創性論文，也曾與已故物理學家霍金（Stephen Hawking）等巨擘合作，因此羅布的說法很難被直接打槍。

羅布在視訊時告訴法新社：「認為我們獨一無二、特別，且享有尊榮，那就太自大了。正確作法應該要謙虛，坦承我們一點也不特別，外頭還有很多其他文明，我們只需要把他們找出來。」

58歲的羅布在新書「外星人：地球以外智慧生命的第一個跡象」（Extraterrestrial: The First Sign of Intelligent Life Beyond Earth，暫譯）闡述2017 年名為「斥候」（Oumuamua，夏威夷語）的天體乃來自外星的論據。

2017年10月，天文學家們觀察到有個物體高速移動，其速度之快，唯一可能就是來自其他星球；這也是首次記錄到的星際闖入者。

「斥候」外觀不像一般岩石，因為通常情況下受太陽引力作用，物體在靠近太陽時會大幅加速被甩出另一側，待越過太陽後速度便會逐漸降低。但「斥候」越過太陽時卻有加速跡象，顯然它除受到太陽引力影響外，還具有某種推力。

這若是釋出氣體和碎屑的彗星倒還不難解釋，但奇怪的是，「斥候」並沒有彗尾等肉眼可見證據。

「斥候」也以奇怪的方式劃過天際，科學家從望遠鏡中觀察到「斥候」忽明忽暗的變化，還被觀察到異常明亮，可能代表它是以光亮的金屬所製。

為對諸多異像提出解釋，天文學家想出一些新奇的理論，比方「斥候」是由氫冰組成，因此不會有可見的彗尾，或是彗尾已分解成塵雲。

羅布說：「這些對斥候獨特特質的解釋法，全涉及一些聞所未聞的說法。既然治絲益棼，何不一開始就考慮它是人造？」

羅布表示，「斥候」短暫逗留太陽系期間，從未被近距離拍攝到，「它是快要離開太陽系時，我們才發現它的存在」。

對「斥候」形狀的觀察有二，一是細長如雪茄，一是扁圓類似鬆餅，卻薄如刀片。羅布在類比後傾向後者，並相信它是被設計成使用恆星輻射作為動力的光帆。

羅布這番「斥候」是外星文明高科技的說法，讓他成為同行間的「異類」。天體物理學家席格爾（Ethan Siegel）撰文時以「曾令人尊敬的科學家」相稱，明顯對羅布不以為然。但羅布認為，學術界向來對質疑正統的人會有「霸凌傳統」，一如當年伽利略提出地球並非宇宙中心時遭到懲罰般，但真理終究還人公道。

他並認為，發現地外智慧生命也能讓人們在面對氣候變遷 到核子衝突等各種威脅時，有「同在一條船上的感覺」。

「與其像國與國之間經常彼此對抗，之後也許就會試著合作。」