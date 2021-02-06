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梅根再槓英王室？挾子報復加深裂痕 被罵「幼稚」

記者蘇詠智／綜合報導
菲利普親王（左起）、哈利、伊莉莎白二世女王、梅根的母親與梅根一起圍繞著剛出生沒多久的亞契，接著彼此關係就發生變化，親王與女王一年多沒再見到曾孫。（路透資料照片）
菲利普親王（左起）、哈利、伊莉莎白二世女王、梅根的母親與梅根一起圍繞著剛出生沒多久的亞契，接著彼此關係就發生變化，親王與女王一年多沒再見到曾孫。（路透資料照片）

梅根在美國開心過日子，沒有要和英國皇室和好的明顯舉動。（路透資料照片）
梅根在美國開心過日子，沒有要和英國皇室和好的明顯舉動。（路透資料照片）

英國哈利王子之妻梅根自認嫁入王室後，受到很多不公平的對待，滿肚子怒火與委屈，如今她得以返回美國老家過自己要的生活，也完全沒有在管會不會再激怒王室，打定主意不要再壓抑自己。早先各方傳出今年6月哈利將會返回英國，出席與母親黛安娜相關的各項活動，也為爺爺菲利普親王百歲大壽慶賀，梅根卻不會帶著兒子亞契陪他一起回去，再度招來議論。

梅根被批挾子報復英國皇室的舉動「很幼稚」。（路透資料照片）
梅根被批挾子報復英國皇室的舉動「很幼稚」。（路透資料照片）

雖然亞契極不可能繼承英國王位，卻仍受到王室長輩們的關愛與想念，特別是親爺爺查爾斯王子，曾祖父母—女王與親王也都一年多沒親眼見到他，都很期待與他重聚，就連被傳對梅根很有意見的威廉王子與他的妻子凱特，都蠻希望自己的3個孩子能和小堂弟多多相處，培養親密的感情，因為威廉、哈利與堂妹們之間就有宛如親手足的情誼。可惜梅根對王室的不滿太深，把亞契牢牢抓在身邊，不讓王室眾人如意。

哈利返英的理由光明正大，且是人情之常，更顯得梅根小家子氣。英國王室專家勞勃強生就在電視上受訪時砲轟梅根的行為「幼稚」，而且跟王室之間愈鬧愈僵，想再和好就更難，再對立下去就不會比Netflix影集「王冠」中的情節好到哪兒，只是讓全球繼續看笑話而已，勞勃形容梅根打死不帶兒子陪哈利回英國探望親友「非常糟糕、讓人震驚」，就好像朝伊莉莎白二世女王的頭上開槍一樣。

威廉（左起）、哈利、梅根、凱特間的恩怨，至今尚未化解。（路透資料照片）
威廉（左起）、哈利、梅根、凱特間的恩怨，至今尚未化解。（路透資料照片）

勞勃建議，若是不想再讓大家關注這事，梅根必須主動露面給盛傳不和的大伯威廉、嫂嫂凱特熱情的擁抱，才能夠有圓滿的收場，也要讓查爾斯能再親眼見到愛孫亞契，不要再挾子報復。

梅根 哈利 英國

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