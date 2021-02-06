趁夜色集體過馬路 暴走鼠群侵擾澳洲東部鄉間

澳洲東部鄉間近日爆發神秘的鼠群侵擾事件，有目擊者深夜拍到上百隻老鼠越過馬路，當地市長更證稱暴走鼠群入侵民宅與威脅莊稼。畫面翻攝：The Sun

澳洲 東部鄉間近日爆發神秘的鼠群侵擾事件，有目擊者拍到上百隻老鼠深夜過馬路，當地市長更證稱暴走鼠群入侵民宅與威脅莊稼，讓農民擔心未來生計會受到影響。

澳媒指出，新南威爾斯、維多利亞、昆士蘭與南澳省都出現鼠患，新省的沃倫（Warren）與沃蓋特（Walgett）都傳出晚間駕車外出的民眾拍到上千上百隻老鼠趁夜色過馬路。

影片來源：聯合新聞網

庫南布爾（Coonamble）市長卡拉諾（Al Karanouh）表示，這些老鼠不知道從哪裡冒出來的，「牠們的數量有成千上萬，入侵居民的房子與產業，真的很難徹底除掉牠們」，「要等到牠們死了，氣味才會傳出來。牠們吃掉你家的所有東西，排泄物也很不好，牠們的數量實在太多了。」

澳洲聯邦科學工業研究組織（CSIRO）研究官亨利（Steve Henry）指出，去年的降雨和豐收都為老鼠提供良好的繁殖環境，「老鼠6周大就會開始繁殖，每19到20天就會生出一窩。每個窩會有多達10隻幼鼠，代表增長率很誇張。只要牠們生出一窩幼鼠，就會再度懷孕。當牠們懷下一窩幼鼠時，也會繼續餵前一窩的幼鼠」。

亨利認為部分農民運氣好，在鼠患開始擴大前就收割完畢，但風險在於老鼠到秋季還在繁殖，甚至可能持續到整個冬季，將進一步威脅下批作物。

卡拉諾現在希望天氣驟降，不然就是下大雨，讓老鼠淹死在牠們的洞穴裡。亨利則表示，如果老鼠繁殖過快，有機會耗盡食物，隨後開始自相殘殺，讓數量快速下降。