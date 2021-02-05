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神犬報恩！主人突中風倒地 德國牧羊犬成功救他一命

編譯周辰陽／即時報導
美國新澤西州居民麥爾斯（左）數月前認養一隻6歲德國牧羊犬薩迪（右），日前在家中風倒地時，就是薩迪奮力把他拖到手機旁邊，讓他有機會打電話叫救護車。畫面翻攝：YouTube/CBS New York
美國新澤西州居民麥爾斯（左）數月前認養一隻6歲德國牧羊犬薩迪（右），日前在家中風倒地時，就是薩迪奮力把他拖到手機旁邊，讓他有機會打電話叫救護車。畫面翻攝：YouTube/CBS New York

美國新澤西州居民麥爾斯（Brian Myers）數月前認養一隻6歲的德國牧羊犬薩迪（Sadie），本來只想找一個伴，沒想到自己日前中風倒地時，卻是薩迪確保他的意識清醒，奮力把他拖到房間另外一側的手機旁邊，讓他有機會叫救護車，救回自己的一條命。

麥爾斯表示，當時是晚上，他本來正在睡覺，不得不起床上廁所，但他一踏上地板，整個人就摔倒在地，再也無法起身。事後才被醫師告知，他就是中風了，若不是薩迪在場，結果可能更嚴重。

根據麥爾斯回憶，忠誠又聰明的薩迪見到他倒地，立刻跑過來舔他，確保他保持清醒，「我就抓住牠的領子不放，牠的身體開始往後移動時，我自己就能跟著在地板上滑動」。

麥爾斯指出，當他陷入險境時，薩迪本能地知道應該做些什麼，「否則，我可能仍躺在原地無法動彈」。

拉馬波-柏根動物收容所（Ramapo-Bergen Animal Refuge）表示，薩迪被搬家的前飼主遺棄，因突然失去僅有的家人而備感困惑與失落。儘管牠很忠誠，面對男人顯得緊張，對新人充滿防備感，但麥爾斯決定收養牠，讓牠擁有生命的第二個機會，當麥爾斯中風時，薩迪則是他能求援的唯一原因，換成薩迪讓他擁有生命的第二個機會。

麥爾斯過去兩周都住院接受治療，左半身一度輕微癱瘓，連手指都無法動，更無法好好說話，現在已大有改善。在這段期間，薩迪被他交給兄弟照顧，但一人一狗每天都會視訊。他現在希望下周就能出院，更迫不及待跟薩迪團聚。

麥爾斯還表示，他對薩迪的愛已遠超過言語所能形容的程度，稱他們已建立強烈的羈絆。他說，之前是他把薩迪從動物收容所帶回家，薩迪則在他中風倒地時報恩，「拯救一隻狗是你能做到最了不起的事，牠們會對你伸出援手表達感謝與感激」。

美國新澤西州居民麥爾斯之前把薩迪從動物收容所帶回家，薩迪則在他中風倒地時報恩，讓...
美國新澤西州居民麥爾斯之前把薩迪從動物收容所帶回家，薩迪則在他中風倒地時報恩，讓他直言，「拯救一隻狗是你能做到最了不起的事，也會對你伸出援手表達感謝與感激」。畫面翻攝：YouTube/CBS New York

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