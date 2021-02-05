我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：全美確診破2667萬例 逾45萬病亡

「一串心」玉女偶像 沈雁在美逝世 享年60歲

神仙託夢？貧苦漁民撿到稀世珍珠 富商出千萬收購

編譯周辰陽／即時報導
泰國南部那空是貪瑪叻府漁民哈猜夢見一位老先生要他到海灘走一趟，還說他會收到一分「禮物」，結果竟真讓他找到一個極罕見的橘色美樂珠。路透/Newsflare
泰國南部那空是貪瑪叻府漁民哈猜夢見一位老先生要他到海灘走一趟，還說他會收到一分「禮物」，結果竟真讓他找到一個極罕見的橘色美樂珠。路透/Newsflare

泰國南部那空是貪瑪叻府（Nakhon Si Thammarat）一位貧苦漁民日前夢見一位老先生要他到海灘走一趟，還說他會收到一分「禮物」，結果竟真讓他找到一個極罕見的橘色美樂珠（Melo pearl）。現在有位中國買家願出1千萬泰銖（約33.2萬美元）收購，讓漁民全家可以就此過上好日子。

每日郵報報導，37歲的哈猜（Hatchai Niyomdecha）1月27日帶著全家人到海灘撿貝殼時，發現一個被沖上岸的廢棄浮標，上面黏著3個螺殼（snail shell）與好幾個貝殼。

影片來源：聯合新聞網

哈猜跟弟弟把撿到的東西帶回家後，負責清洗的爸爸在螺殼找到一個硬幣大小的橘色珍珠。哈猜先把妻小叫過來一起欣賞，等到確認橘色珍珠就是極昂貴的美樂珠後，連左鄰右舍都跑來一探究竟。

哈猜回憶指出，他在幾天前做了一個怪夢，「一位留著長鬍子的老先生告訴我，要我到海灘走一趟，能拿到禮物，我想他帶著我找到這個珍珠」。他認為夢中的白鬍子老人是神仙，要幫他擺脫貧困，「這筆錢不只能改變我的生活，還能改變我的命運，我們全家都能過上更好的日子」。

美樂珠是由一種名為「椰子渦螺」（Melo melo）的海蝸牛所形成，就沉積在牠們的螺殼內，常見於南海與緬甸沿岸的安達曼海，也會被海流帶到泰國灣。美樂珠和牡蠣殼內的傳統珍珠不同，至今仍無法透過人工養殖，因此特別珍貴。顏色從橘色、棕褐色到棕色都有，又以橘色的價格最高。

報導指出，哈猜找到的美樂珠重7.68公克。他堅信價值高達1千萬泰銖，決心以最高價出售，因此婉拒鄰府富商與奢侈品收藏家分別開出的1百萬泰銖與5百萬泰銖。一位中國買家已抬價到哈猜心目中的價格，準備親自動身到哈猜家親自驗貨。

泰國南部那空是貪瑪叻府漁民哈猜找到的美樂珠，有位中國買家現在願出1千萬泰銖收購。...
泰國南部那空是貪瑪叻府漁民哈猜找到的美樂珠，有位中國買家現在願出1千萬泰銖收購。路透/Newsflare

中國 泰國 緬甸

上一則

最不受歡迎的勸酒行為 逼玩遊戲、划酒拳上榜

下一則

神犬報恩！主人突中風倒地 德國牧羊犬成功救他一命

延伸閱讀

史泰登島6旬華裔夫婦陳屍家中 疑夫殺妻後自縊

史泰登島6旬華裔夫婦陳屍家中 疑夫殺妻後自縊
共諜? 富商周澤榮 控澳媒誹謗勝訴

共諜? 富商周澤榮 控澳媒誹謗勝訴
曾與陳道明傳緋聞…左小青鬆口自己帶女兒 離婚大20歲富商

曾與陳道明傳緋聞…左小青鬆口自己帶女兒 離婚大20歲富商
馬爾地夫的最美海景

馬爾地夫的最美海景

熱門新聞

有幾種夢境可能是「危險預兆」。 示意圖／ingimage

小心！這4種夢是危險預兆 夢到「它」代表壓力太大

2021-01-29 08:08
梅根在兒子亞契的出生證明上只簽署王室頭銜，而無本名，引起外界的揣測。路透資料照片

改掉本名硬加王室頭銜 梅根再度變成英人箭靶 公關喊冤

2021-01-31 23:56
秘魯一名律師日前進行線上聽證會時，竟在中途脫光衣物與女性「火力全開」，讓目睹這場「活春宮」的法官炮轟「藐視法庭」、「妨礙風化」。取材自YouTube／UNLOCK PHONESS

律師視訊聽證會中途「上演活春宮」 法官全程目睹痛斥

2021-02-01 03:20
美國女性莫絲麗（右）曝自己靠「性愛時間表和約會之夜」跟一對情侶（左、中）維繫多邊戀關係。（取材自HotSpot Media）

3人行不夠看？ 她靠一張「性愛時間表」維繫多邊戀

2021-02-02 02:40
一名大學應屆畢業生近日分享一系列性感學士服照，引發網友紛紛按讚。（取材自IG「fangru_0603」）

超性感學士服照！正妹「領巾遮胸」露半球

2021-02-03 02:30
俄勒岡州約瑟芬縣衛生廳的醫護人員，在疫苗失效前，給願意的路人接種。(取自俄勒岡州約瑟芬縣推特@CountyJosephine)

快看世界／醫護載疫苗受困暴雪 急中生智給路人接種

2021-01-28 12:41

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
蓋亞那：信守一中政策 終止台灣辦公室協議

蓋亞那：信守一中政策 終止台灣辦公室協議
隱瞞中國資助又詐領美政府補助 前佛大華裔教授遭起訴

隱瞞中國資助又詐領美政府補助 前佛大華裔教授遭起訴
影／中國威脅 博明：台灣人須團結 可能犧牲、備戰止戰

影／中國威脅 博明：台灣人須團結 可能犧牲、備戰止戰
離婚宋慧喬近2年 宋仲基不忍了首談離婚真實心情

離婚宋慧喬近2年 宋仲基不忍了首談離婚真實心情
「一串心」玉女偶像 沈雁在美逝世 享年60歲

「一串心」玉女偶像 沈雁在美逝世 享年60歲