神仙託夢？貧苦漁民撿到稀世珍珠 富商出千萬收購
泰國南部那空是貪瑪叻府（Nakhon Si Thammarat）一位貧苦漁民日前夢見一位老先生要他到海灘走一趟，還說他會收到一分「禮物」，結果竟真讓他找到一個極罕見的橘色美樂珠（Melo pearl）。現在有位中國買家願出1千萬泰銖（約33.2萬美元）收購，讓漁民全家可以就此過上好日子。
每日郵報報導，37歲的哈猜（Hatchai Niyomdecha）1月27日帶著全家人到海灘撿貝殼時，發現一個被沖上岸的廢棄浮標，上面黏著3個螺殼（snail shell）與好幾個貝殼。
影片來源：聯合新聞網
哈猜跟弟弟把撿到的東西帶回家後，負責清洗的爸爸在螺殼找到一個硬幣大小的橘色珍珠。哈猜先把妻小叫過來一起欣賞，等到確認橘色珍珠就是極昂貴的美樂珠後，連左鄰右舍都跑來一探究竟。
哈猜回憶指出，他在幾天前做了一個怪夢，「一位留著長鬍子的老先生告訴我，要我到海灘走一趟，能拿到禮物，我想他帶著我找到這個珍珠」。他認為夢中的白鬍子老人是神仙，要幫他擺脫貧困，「這筆錢不只能改變我的生活，還能改變我的命運，我們全家都能過上更好的日子」。
美樂珠是由一種名為「椰子渦螺」（Melo melo）的海蝸牛所形成，就沉積在牠們的螺殼內，常見於南海與緬甸沿岸的安達曼海，也會被海流帶到泰國灣。美樂珠和牡蠣殼內的傳統珍珠不同，至今仍無法透過人工養殖，因此特別珍貴。顏色從橘色、棕褐色到棕色都有，又以橘色的價格最高。
報導指出，哈猜找到的美樂珠重7.68公克。他堅信價值高達1千萬泰銖，決心以最高價出售，因此婉拒鄰府富商與奢侈品收藏家分別開出的1百萬泰銖與5百萬泰銖。一位中國買家已抬價到哈猜心目中的價格，準備親自動身到哈猜家親自驗貨。
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