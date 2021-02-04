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大學新聘工讀生？竟是獮猴端坐辦公室

記者徐如宜、劉星君／高雄報導
網路群組瘋傳照，形容這隻獼猴是「國立中山大學某辦公室新聘工讀生」。(記者徐如宜／翻攝)
網路群組瘋傳照，形容這隻獼猴是「國立中山大學某辦公室新聘工讀生」。(記者徐如宜／翻攝)

網路與社群近日瘋傳一張照片，是一隻台灣獼猴端坐在辦公桌前，圖說寫著「國立中山大學某辦公室新聘工讀生」，讓網友笑翻！直呼：真的、假的？中山大學表示，事情大概發生在星期一，的確有獼猴闖入柴山邊坡旁的工學院辦公室，學校已加強防猴措施。

中山大學副校長黃義佑表示，地點發生在工學院，有猴子突然闖進了辦公室。學校這十幾年來，都都碰到這樣的情形。因為秋冬時候山上果實不夠，獼猴群就會往山下跑，牠們是這裡的「原住民」，雖然已經從保育類動物除名，但仍是不能捕捉，所以學校希望師生能與猴子和平相處。

黃義佑說，學校也加裝了防猴紗窗，也提醒同仁在離開座位的時候，要關一下窗戶，但偶爾還是會發生猴子入侵的情況。過去關於猴群的防護，有人建議用炮竹，但是炮竹的聲響不適合在校園；有人建議用死猴的道具，後來證明也是沒有用；用電網也不太可能，因為會傷及生命，且花費很大。

黃義佑說，學校養校犬，希望「以狗制猴」，但猴子很聰明，也不見得有效。後來跟保育人員商量，覺得有一個辦法可行，就是買漆彈槍，然後瞄準帶頭老大公猴，老大公猴被漆彈擊中有五顏六色，覺得醜會回山裡去整理毛色，母猴和小猴群也就會跟回去一陣子。

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