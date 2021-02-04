青島「困難戶」家中有茅台？官方辯：空酒瓶啦

青島「困難戶」家中竟有多瓶價格不斐的茅台酒。(取材自微博)

鄰近春節，中國 青島市的一街道辦在官方微博發布一篇圖文並茂走訪困難戶的文章。但這篇宣傳文章發出後卻引發爭議，因為有眼尖的網友發現，相片中「困難戶」家中的櫃子上，竟然有包括茅台在內的幾瓶高檔白酒。

據綜合陸媒報導，青島市城陽區棘洪灘街道辦事處近日發布一篇題為：：「春節走訪困難戶，濃濃溫情暖人心」的文章。但許多網友卻被相片中，左上方的櫃子上擺了兩瓶茅台與一個五糧液所吸引。

有中國網民調侃：「走訪的不會是街道領導自己的家嗎？」另有網友反諷：「青島的貧困戶都喝上茅台了！」

茅台在中國售價不斐，且一瓶難求。以53度飛天茅台為例，官方售價為人民幣1499元，但近期隨著春節將至，據北京青年報報導，目前市價已經喊到一瓶人民幣2800元。

面對網友一片質疑聲浪，棘洪灘街道辦事處解釋，該貧困戶是81歲的杜男，癱瘓在床9年，其女已退休，女婿2010年因骨癌去世，兒子是下崗職工，符合困難家庭條件，目前居住在社區建設的「解困房」中。

對於櫃子上的茅台酒，棘洪灘街道辦事處稱，這是杜男的妻子到親戚家參加宴席，看到客人喝剩的空酒瓶很喜歡，於是就帶回家中擺放到櫥櫃上，並不存在杜男及家人自己使用消費的情況。

棘洪灘街道辦社會事務部相關工作人員接受媒體採訪時說，「這個瓶子上面一層灰，瓶子是空的，一滴酒也沒有。老太太目前住的房子是她女兒的，面積不大，平時還要照顧老伴，因為這個事情，老太太情緒不太好，一直在哭。」

不過對於棘洪灘街道辦的說明，中國民眾並不買單。有人回應稱，「這樣的解釋他們自己相信嗎？」「為什麼總把人民群眾當弱智呢？」

對此青島市城陽區委、區政府今天表示，已於昨日組成調查組進行調查，調查結果將儘快對社會公布。

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