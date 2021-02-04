我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：全美確診破2655萬例 逾45萬病亡

網瘋傳胡歌、劉亦菲去年已領證！年底宣布喜訊

5G防疫機器人 可智慧消毒和送餐

記者潘才鉉／台北報導
防疫機器人具有智慧消毒、安全運送的兩項主要功能。記者潘才鉉／攝影
防疫機器人具有智慧消毒、安全運送的兩項主要功能。記者潘才鉉／攝影

台北市政府4日舉辦「5G專網智慧醫療實驗場域計畫」記者會，為因應新冠肺炎疫情，由台北市政府資訊局、衛生局、聯合醫院攜手亞太電信推動防疫機器人，目前打造的機器人具有智慧消毒、安全運送的兩項主要功能。台北市副市長黃珊珊致辭表示，此次是台北市第一次將5G技術應用在市政上面。

防疫機器人由富鴻網打造，亞太電信提供5G網路，聯合醫院仁愛院區提供場所進行測試。機器人具有紫外線燈可供智慧消毒功能，可以深入場域也能進行自我消毒，另外，機器人也具備安全運送功能，能行進至病房內運送餐盒以及病人用藥，並在功能執行各項功能前都會進行宣示，提醒現場人員。

影片來源：聯合新聞網

聯合醫院總院長黃勝堅表示，讓機器人自動前往隔離病室執行任務，減少醫護人員進出隔離病室降低感染風險，減輕醫護人員穿戴隔離衣及照顧負擔；智慧醫療利用AI取代部分人工，醫護能有更多時間與病人及家屬互動。

黃珊珊表示，此次和平醫院仁愛醫院成為測試場地，設置5G專網就不會有網路死角，也可以避免醫護人員送餐的風險，這也是台北市第一次將5G技術應用在市政上面。

至於首次使用5G技術連結機器人，台北智慧城市專案辦公室主任李鎮宇表示，機器人目前還在實證階段，使用5G技術，比起以往wifi等技術，可以提高安全性、可靠度，而且使用5G專網，就可避免醫院附近，若是有大型活動訊號不穩的情況。

台北市副市長黃珊珊致辭表示，此次是台北市第一次將5G技術應用在市政上面。記者潘才...
台北市副市長黃珊珊致辭表示，此次是台北市第一次將5G技術應用在市政上面。記者潘才鉉／攝影

5G 防疫 疫情

上一則

久坐久站靜脈曲張上身 醫師：抽空起身活動或在位子動

延伸閱讀

法拉盛7天平均陽性率15.12% 全市最高

法拉盛7天平均陽性率15.12% 全市最高
台防疫升溫延後開學 家長炸鍋轟教育部整人

台防疫升溫延後開學 家長炸鍋轟教育部整人
女子檢疫竟留醫師男友過夜 盧秀燕斥可惡重罰20萬

女子檢疫竟留醫師男友過夜 盧秀燕斥可惡重罰20萬
防疫新利器 安裝紫外線殺菌儀

防疫新利器 安裝紫外線殺菌儀

熱門新聞

有幾種夢境可能是「危險預兆」。 示意圖／ingimage

小心！這4種夢是危險預兆 夢到「它」代表壓力太大

2021-01-29 08:08
梅根在兒子亞契的出生證明上只簽署王室頭銜，而無本名，引起外界的揣測。路透資料照片

改掉本名硬加王室頭銜 梅根再度變成英人箭靶 公關喊冤

2021-01-31 23:56
秘魯一名律師日前進行線上聽證會時，竟在中途脫光衣物與女性「火力全開」，讓目睹這場「活春宮」的法官炮轟「藐視法庭」、「妨礙風化」。取材自YouTube／UNLOCK PHONESS

律師視訊聽證會中途「上演活春宮」 法官全程目睹痛斥

2021-02-01 03:20
一名大學應屆畢業生近日分享一系列性感學士服照，引發網友紛紛按讚。（取材自IG「fangru_0603」）

超性感學士服照！正妹「領巾遮胸」露半球

2021-02-03 02:30
美國女性莫絲麗（右）曝自己靠「性愛時間表和約會之夜」跟一對情侶（左、中）維繫多邊戀關係。（取材自HotSpot Media）

3人行不夠看？ 她靠一張「性愛時間表」維繫多邊戀

2021-02-02 02:40
俄勒岡州約瑟芬縣衛生廳的醫護人員，在疫苗失效前，給願意的路人接種。(取自俄勒岡州約瑟芬縣推特@CountyJosephine)

快看世界／醫護載疫苗受困暴雪 急中生智給路人接種

2021-01-28 12:41

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
綠卡申請門檻降低？ 拜登將簽3道移民行政令

綠卡申請門檻降低？ 拜登將簽3道移民行政令
魔高一丈？新冠病毒突變可躲避抗體

魔高一丈？新冠病毒突變可躲避抗體
打完疫苗為何仍確診？揭開4個殘酷真相

打完疫苗為何仍確診？揭開4個殘酷真相
經營之神？惡魔老闆？貝佐斯卸任Amazon CEO的背後盤算

經營之神？惡魔老闆？貝佐斯卸任Amazon CEO的背後盤算
宗教狂熱般信奉匿名者Q 南卡婦人在拜登就職後醒悟

宗教狂熱般信奉匿名者Q 南卡婦人在拜登就職後醒悟