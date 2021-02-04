角色互換！非洲動物園推「獅籠車」 讓野生獅觀賞遊客

塞內加爾一座野生動物園區提供獨特體驗，遊客可以搭乘專門的「獅籠車」、極近距離觀賞獅子。（路透）

一般動物園 都是將有危險性的掠食動物關起來供人欣賞，但是非洲塞內加爾一座野生動物園區則逆向思考，讓遊客鑽進專門打造的「獅籠車」，供園區內自由活動的獅群前來「欣賞人類」，提供獨特的遊園體驗。

這座名為「班迪亞牧場」（Ranch de Bandia）的野生動物園區，2017年1月在孥科市（Nguekhokhe）開張，該市距離首都達喀爾（Dakar）約70公里。

來源：聯合影音網

遊客除了可以乘坐特殊設計的獅籠車、近距離欣賞獅群在有柵欄的自然棲息地中生活，還可以通過車內的小孔觸摸獅子，甚至與牠們合影。獅子有時聞到車上肉味，還會爬上車頂和引擎蓋，等待導遊餵食。

獅籠車駕駛兼導遊薩曼（Nazih Salman）表示，自園區從2017年開張以來，自己就一直與獅群相處，更與一頭名叫馬迪巴（Madiba）的公獅有「很深的羈絆」，薩曼甚至可以將手放進牠嘴裡也沒關係，他強調這麼做必須先建立關係並取得信任，也只有馬迪巴能讓他如此放心。

園區經理之一的德林（Cristophe Dering）指出，班迪亞牧場為遊客提供一個與眾不同且絕無僅有的體驗，園區的理念是讓遊客能非常近距離觀賞動物，任何有保安人員陪同的遊客都有機會觸碰到獅群。

德林強調園區內的獅群沒有經過任何訓練，牠們在空曠地區「自由漫步」，「園區沒有將獅群關在小籠子裡，而是把人們關在籠子裡」，藉此尊重動物的生活空間。

班迪亞野生動物保護園區共有6頭成獅、2隻幼獅和3隻獅崽，每隻成獅和幼獅一周會消耗100公斤的生肉，園區還為牠們提供特殊的營養補充品和內臟。除獅子外，園區內還飼養黑猩猩、長頸鹿等動物。