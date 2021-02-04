我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

拜登籲紓困「加速行動」：1400元金額不降 門檻可升

名下無房產？怕被暗殺？潘斯卸任後 輪流借宿友人家

角色互換！非洲動物園推「獅籠車」 讓野生獅觀賞遊客

編譯張君堯／綜合報導
塞內加爾一座野生動物園區提供獨特體驗，遊客可以搭乘專門的「獅籠車」、極近距離觀賞獅子。（路透）
塞內加爾一座野生動物園區提供獨特體驗，遊客可以搭乘專門的「獅籠車」、極近距離觀賞獅子。（路透）

一般動物園都是將有危險性的掠食動物關起來供人欣賞，但是非洲塞內加爾一座野生動物園區則逆向思考，讓遊客鑽進專門打造的「獅籠車」，供園區內自由活動的獅群前來「欣賞人類」，提供獨特的遊園體驗。

這座名為「班迪亞牧場」（Ranch de Bandia）的野生動物園區，2017年1月在孥科市（Nguekhokhe）開張，該市距離首都達喀爾（Dakar）約70公里。

來源：聯合影音網

遊客除了可以乘坐特殊設計的獅籠車、近距離欣賞獅群在有柵欄的自然棲息地中生活，還可以通過車內的小孔觸摸獅子，甚至與牠們合影。獅子有時聞到車上肉味，還會爬上車頂和引擎蓋，等待導遊餵食。

獅籠車駕駛兼導遊薩曼（Nazih Salman）表示，自園區從2017年開張以來，自己就一直與獅群相處，更與一頭名叫馬迪巴（Madiba）的公獅有「很深的羈絆」，薩曼甚至可以將手放進牠嘴裡也沒關係，他強調這麼做必須先建立關係並取得信任，也只有馬迪巴能讓他如此放心。

園區經理之一的德林（Cristophe Dering）指出，班迪亞牧場為遊客提供一個與眾不同且絕無僅有的體驗，園區的理念是讓遊客能非常近距離觀賞動物，任何有保安人員陪同的遊客都有機會觸碰到獅群。

德林強調園區內的獅群沒有經過任何訓練，牠們在空曠地區「自由漫步」，「園區沒有將獅群關在小籠子裡，而是把人們關在籠子裡」，藉此尊重動物的生活空間。

班迪亞野生動物保護園區共有6頭成獅、2隻幼獅和3隻獅崽，每隻成獅和幼獅一周會消耗100公斤的生肉，園區還為牠們提供特殊的營養補充品和內臟。除獅子外，園區內還飼養黑猩猩、長頸鹿等動物。

園區經理德霖指出，獅群沒有經過任何訓練，牠們在空曠地區「自由漫步」，園區並未將獅...
園區經理德霖指出，獅群沒有經過任何訓練，牠們在空曠地區「自由漫步」，園區並未將獅群限制在小籠子裡，而是「把人們關在籠子裡」，以尊重動物的生活空間。（路透）
這座名為「班迪亞牧場」的野生動物園區，遊客們除了可以乘坐特殊設計的鐵籠車、近距離...
這座名為「班迪亞牧場」的野生動物園區，遊客們除了可以乘坐特殊設計的鐵籠車、近距離欣賞獅群在有柵欄的自然棲息地中自由漫步，還可以通過小孔觸摸獅子。（路透）

動物園

上一則

錯搭Gamestop炒股末班車！大學生賠光學貸 戶頭剩30元

延伸閱讀

暖心！南京這座動物園因疫巨虧 全城人連夜認養「寶寶」

暖心！南京這座動物園因疫巨虧 全城人連夜認養「寶寶」
聖地牙哥動物園8隻大猩猩 染疫康復

聖地牙哥動物園8隻大猩猩 染疫康復
北市動物園長頸鹿寶寶取名「麥芽」 已208公分高

北市動物園長頸鹿寶寶取名「麥芽」 已208公分高
吃住差？ 網揭旅美熊貓瘦骨嶙峋 中國動物園協會：年老又患皮膚病

吃住差？ 網揭旅美熊貓瘦骨嶙峋 中國動物園協會：年老又患皮膚病

熱門新聞

有幾種夢境可能是「危險預兆」。 示意圖／ingimage

小心！這4種夢是危險預兆 夢到「它」代表壓力太大

2021-01-29 08:08
梅根在兒子亞契的出生證明上只簽署王室頭銜，而無本名，引起外界的揣測。路透資料照片

改掉本名硬加王室頭銜 梅根再度變成英人箭靶 公關喊冤

2021-01-31 23:56
秘魯一名律師日前進行線上聽證會時，竟在中途脫光衣物與女性「火力全開」，讓目睹這場「活春宮」的法官炮轟「藐視法庭」、「妨礙風化」。取材自YouTube／UNLOCK PHONESS

律師視訊聽證會中途「上演活春宮」 法官全程目睹痛斥

2021-02-01 03:20
一名大學應屆畢業生近日分享一系列性感學士服照，引發網友紛紛按讚。（取材自IG「fangru_0603」）

超性感學士服照！正妹「領巾遮胸」露半球

2021-02-03 02:30
美國女性莫絲麗（右）曝自己靠「性愛時間表和約會之夜」跟一對情侶（左、中）維繫多邊戀關係。（取材自HotSpot Media）

3人行不夠看？ 她靠一張「性愛時間表」維繫多邊戀

2021-02-02 02:40
俄勒岡州約瑟芬縣衛生廳的醫護人員，在疫苗失效前，給願意的路人接種。(取自俄勒岡州約瑟芬縣推特@CountyJosephine)

快看世界／醫護載疫苗受困暴雪 急中生智給路人接種

2021-01-28 12:41

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
綠卡申請門檻降低？ 拜登將簽3道移民行政令

綠卡申請門檻降低？ 拜登將簽3道移民行政令
魔高一丈？新冠病毒突變可躲避抗體

魔高一丈？新冠病毒突變可躲避抗體
經營之神？惡魔老闆？貝佐斯卸任Amazon CEO的背後盤算

經營之神？惡魔老闆？貝佐斯卸任Amazon CEO的背後盤算
打完疫苗為何仍確診？揭開4個殘酷真相

打完疫苗為何仍確診？揭開4個殘酷真相
宗教狂熱般信奉匿名者Q 南卡婦人在拜登就職後醒悟

宗教狂熱般信奉匿名者Q 南卡婦人在拜登就職後醒悟