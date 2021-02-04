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錯搭Gamestop炒股末班車！大學生賠光學貸 戶頭剩30元

編譯中心 / 綜合報導
荷蘭大學生錯搭Gamestop炒股末班車，慘賠戶頭剩30元。（路透）
荷蘭大學生錯搭Gamestop炒股末班車，慘賠戶頭剩30元。（路透）

美國散戶發起的「對抗金融巨鱷」炒股之亂，在炒作標的「遊戲驛站」(Gamestop)從最高點暴跌超過70%後，似乎已進入收尾階段，但受傷最重的可能仍是一般民眾。據華盛頓郵報報導，荷蘭一名大學生將學貸和父母積蓄都投入這波狂潮，卻來不及撤出資金，最後慘賠1萬歐元(約1.2萬美元)，連戶頭都只剩30歐元(約36美元)。

報導指出，烏斯特林（Evan Oosterink）今年只有19歲，平常喜歡上社群平台Reddit上的《WallStreetBets》版討論股票投資。由於沉迷於「擊敗億萬富翁」的想像，他前後共投入了約1萬歐元左右的資金。那些錢來自他父母的多年積蓄、還有部份從政府貸款來的學費。而他對所投資的股票完全不了解，只能模糊形容遊戲驛站是一間「能買到所有你想買到遊戲的商店」。

如果在上周就將股票脫手，烏斯特林其實還能賺到一筆相當於普通美國人年薪的獲利。但現在他的個人帳戶只剩下30歐元。對此他並不氣餒，他在論壇上PO出一張賠掉30萬元的APP截圖，並表示「做多終將獲勝」，表明自己不願認賠的決心。接受記者訪問時。烏斯特林說「作為《WallStreetBets》版的一份子，這就像是一種宗教。我們不會屈服、也不會放棄。這種力量讓我們能繼續抱住我們手上的股票。」

這場炒股風波被網友視為個人散戶對抗放空基金的「聖戰」。散戶大量湧入搶購遊戲驛站的股票，試圖讓看貶股價的放空基金蒙受巨大損失。已有放空基金公司受到衝擊，宣布不再做空股票。但大多數分析師仍認為炒高的股價仍會回歸正常，最後損失最重的仍會是散戶居多。

股票 美國 投資

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