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金球獎／「王冠」、「艾蜜莉」搶視后 莉莉柯林斯超興奮

記者陳建嘉／綜合報導
莉莉柯林斯去年演出「艾蜜莉在巴黎」，聲勢再度翻紅。（圖：Netflix提供）
莉莉柯林斯去年演出「艾蜜莉在巴黎」，聲勢再度翻紅。（圖：Netflix提供）

第78屆金球獎入圍名單揭曉，電影類多為串流平台電影，電視類去年也有不少精彩影集，包括締造收視佳績的Netflix影集「艾蜜莉在巴黎」（Emily in Paris）、「后翼棄兵」（The Queen's Gambit）以及「王冠」（The Crown）第四季，以「艾蜜莉」角逐視后的莉莉柯林斯（Lily Collins）更興奮喊「我當時在睡覺，一醒來就收到很多訊息與電話，我感到非常激動，很開心」，安雅泰勒（Anya Taylor-Joy）不僅以「艾瑪」（Emma）入圍最佳音樂及喜劇類影后，又以「后翼棄兵」角逐視后，大小螢幕都得意。

去年熱播的「王冠」第四季評價好，包括「女王」奧莉薇雅柯爾曼（Olivia Colman）、「黛安娜王妃」艾瑪柯琳（Emma Corrin）、「鐵娘子」姬蓮安德遜（Gillian Anderson）皆入圍演技獎項，奧莉維亞、艾瑪並一起入圍影后，屆時將會有影后對決，此季描繪繼續描繪英國女王伊莉莎白二世與皇室、政府的恩怨情仇，並帶入黛安娜與查爾斯的婚姻、柴契爾夫人的政治權謀，過程精采，光在主要獎項就有6項大獎入圍。

除了Netflix之外，妮可基嫚（Nicole Kidman）、休葛蘭（Hugh Grant）合作迷你影集「還原人生」（The Undoing）則提名視后、視帝，影帝艾爾帕西諾（Al Pacino）也以「納粹獵人」（Hunters）提名，去年爆紅的愛情劇「正常人」（Normal People）也有不少獎項提名。

第78屆金球獎電視項目部分入圍名單

最佳劇情類劇集

王冠／黑錢勝地／曼達洛人／逃出絕命村／拉契特：黯衣天使

劇情類劇集最佳女主角

「王冠」奧莉薇雅柯爾曼／「追殺夏娃」茱蒂康默／「王冠」艾瑪柯琳／「黑錢勝地」蘿拉琳妮／「拉契特：黯衣天使」莎拉保羅森

劇情類劇集最佳男主角

「黑錢勝地」傑森貝特曼／「王冠」喬許歐康納／「絕命律師」巴布奧登科克／「納粹獵人」艾爾帕西諾／「新梅森探案」馬修瑞斯

最佳喜劇類劇集

艾蜜莉在巴黎／謎飛空姐／凱薩琳大帝／富家窮路／TED LASSO

喜劇類劇集最佳女主角

「艾蜜莉在巴黎」莉莉柯林斯／「謎飛空姐」凱莉庫柯／「凱薩琳大帝」艾兒芬妮／「柔伊的讀心歌單」珍莉薇／「富家窮路」凱薩琳奧哈拉

喜劇類劇集最佳男主角

「黑色星期一」唐奇鐸／「凱薩琳大帝」尼可拉斯霍特／「富家窮路」尤金列維／「TED LASSO」傑森蘇戴西斯／「拉米的瘋狂美國夢」拉米尤素夫

最佳迷你劇集

正常人／后翼棄兵／情人巖／還原人生／出走布魯克林

迷你劇集最佳女主角

「還原人生」妮可基嫚／「美國夫人」凱特布蘭琪／「正常人」黛西愛德嘉瓊斯／「出走布魯克林」希拉哈斯／「后翼棄兵」 安雅泰勒

迷你劇集最佳男主角

「法官大人」布萊恩克萊斯頓／「彗星規則」傑夫丹尼爾／「還原人生」休葛蘭／「上帝鳥」伊森霍克／「他是我兄弟」馬克盧法洛

「王冠」第4季對於查爾斯與黛安娜婚姻的描述引發擁皇室派的不滿，認為遭到醜化。（取...
「王冠」第4季對於查爾斯與黛安娜婚姻的描述引發擁皇室派的不滿，認為遭到醜化。（取材自IMDb）
安雅泰勒以「后翼棄兵」角逐視后。（圖：Netflix提供）
安雅泰勒以「后翼棄兵」角逐視后。（圖：Netflix提供）

入圍 提名 美國

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