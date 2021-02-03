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拜拜有訣竅！從「送神」到「開工」 新手必看

湯鎮瑋
命理師湯鎮瑋。（圖：人類智庫數位科技股份有限公司提供）
命理師湯鎮瑋。（圖：人類智庫數位科技股份有限公司提供）

拜拜習俗是東方文化的獨有特色，無論任何神靈都能拜！但想要拜得有效、拜出好運，就要懂得拜的方法與訣竅。從農曆12月24日的清屯到過年後開工，這樣拜最好運！

農曆12月24日 送神

每年農曆12月24日「送神日」這天，灶神與其他諸神，便會放假回到天庭，向玉皇大帝稟報人間善惡，以定來年人們的吉凶禍福。因此家家戶戶多會在這天，用豐盛的禮供祭品，款待眾神，讓眾神明能「上天言好事，下界保平安」，祈求新的一年大吉大利、諸事順遂！

送神拜法。（圖：人類智庫數位科技股份有限公司提供）
送神拜法。（圖：人類智庫數位科技股份有限公司提供）

【送神怎麼拜？】灶神愛吃甜食，所以送神時會特別準備甜食類的供品祭拜灶神，希望讓灶君吃飽甜頭，不會向玉帝打人間的小報告！

除夕 地基主

地基主又稱地主神、地主公、地靈公、厝宅公等，是住宅、房舍的守護靈，如同我們住家中真正的房東，統管家宅這片天地，拜地基主就是拜碼頭，祈求保佑闔家平安，廣招財源！

地基主拜法。（圖：人類智庫數位科技股份有限公司提供）
地基主拜法。（圖：人類智庫數位科技股份有限公司提供）

【地基主怎麼拜？】習俗上除了元宵節、清明節、端午節、中元節、重陽節、除夕等重要節日要祭拜地基主外，凡是搬新家、移居、安神後的當天下午也一定要拜地基主，營業店面則於拜土地公時順便拜地基主。地基主一向被視為陰神，所以祭拜應求簡單快速，以免時間久了引來一些不好的東西。

初四 迎財神

年節期間，氣運最旺，家家戶戶最期待的就是在這吉祥時候迎財神、接財氣。小時候大家一定聽過也念過一句順口溜：「初一早，初二早，初三睏甲飽，初四接神，初五隔開……」，其中的「初四接神」接的就是財神；另一民間傳說初五是正財神趙公明的生日，所以也會在初五這一天的吉時拜拜接財神！

財神爺拜法。（圖：人類智庫數位科技股份有限公司提供）
財神爺拜法。（圖：人類智庫數位科技股份有限公司提供）

【迎財神怎麼拜？】迎財神時，要打亮家中所有的燈，象徵「錢」途一片光明，且因為財神是正神，喜歡光亮，會歡喜進門；而廚房米缸也要放滿，代表五穀常滿，全年衣食無缺；祭拜時則請換上乾淨、顏色亮麗的服飾，意喻新的一年財運將大放光采！

【2021辛丑年正月納財吉日】

農曆正月初一日／陽曆2月12日

農曆正月初四日／陽曆2月15日

農曆正月十二日／陽曆2月23日

農曆正月十三日／陽曆2月24日

農曆正月十六日／陽曆2月27日

農曆正月十七日／陽曆2月28日

農曆正月廿二日／陽曆3月5日

農曆正月廿四日／陽曆3月7日

農曆正月廿七日／陽曆3月10日

農曆正月廿九日／陽曆3月12日

初五 開工開市

好的開始是成功的一半！無論商店或公司行號，通常會在每年農曆正月初五或另擇開市吉日，或者喬遷新址、重新裝潢、擴大營業時，舉行開工開市儀式，祈求新年新氣象，開張大吉，大發利市！

開工開市拜法。（圖：人類智庫數位科技股份有限公司提供）
開工開市拜法。（圖：人類智庫數位科技股份有限公司提供）

【開工開市怎麼拜？】大多數商店或公司會選一吉時嗚炮祭神，稱「開張大吉」！開張日除了舉行開幕酒會、剪綵等活動，甚至舉行特賣會吸引人氣，增進買氣，祈望未來能夠財源廣進。為了討個好彩頭，拜神祈福儀式更是不可或缺。事業的成功與否，除了盡人事，仰賴全體員工的努力，更希望冥冥中能夠獲得神明的保佑與協助。因此，在開工當日舉行拜拜儀式，由公司或店家負責人率領全體員工一同為事業前景祝禱！

舉行新春開工團拜後，當員工的不妨向老闆或上司講一句吉祥話語，接貴人貴氣；而這一天老闆若能發個開工紅包給員工，更象徵著「開門紅、樣樣紅」，不僅討喜氣與好兆頭，更可提升士氣與向心力，共同為公司努力，再創佳績！

【2021辛丑年正月開工吉日】

農曆正月初一日／陽曆2月12日

農曆正月初四日／陽曆2月15日

農曆正月初十日／陽曆2月21日

農曆正月十二日／陽曆2月23日

農曆正月十三日／陽曆2月24日

農曆正月十六日／陽曆2月27日

房東

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