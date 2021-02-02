婚禮上她要求抱前男友「最後一次」 新郎變臉影片瘋傳

新娘問新郎可否擁抱前男友最後一次。（取材自@mayangkumay TikTok）

馬來西亞網友@mayangkumay日前在社群 平台分享她婚禮送客的畫面。只見她詢問丈夫可否抱前男友「最後一次」獲得丈夫首肯後，她擁抱了前男友並輕撫他的背，丈夫則在一旁尷尬陪笑。

前男友跟新娘擁抱後接著跟新郎握手，2名男士最後來個大擁抱，而新娘則繼續擁抱接下來祝賀她的女賓客。這部婚禮影片至今有超過570萬的觀看次數。許多人認為新娘跟前男友的交流「頗詭異」，同時留意到新郎面露「受傷」的表情。

網友Toby21認為新娘覺得這件事很有趣，但「感覺把老公當成笨蛋。」網友Terrance Tibbs也說如果他是新郎，「應該會當場走人。」網友jillyjill提到：「會邀請前男友來參加婚禮這件事已經很怪了。」網友akku則很同情新郎的遭遇：「難保新娘下次會要求更多。」

但是網友CCM Toronto表示：「這只是一個擁抱，而且新娘事先徵求新郎的同意。新娘也擁抱了其他親友，但因為這個對方是『前男友』，身分比較特殊才會特別問新郎，感覺新娘很尊重新郎。」