SpaceX「星艦」試飛再傳爆炸！降落發射台瞬間成火球

SpaceX編號「SN9」的「星艦」（Starship）載具2日進行高空試飛，最後仍步上「SN8」的後塵，因降落失敗而爆炸成一團火球。路透

SpaceX 編號「SN9」的「星艦」（Starship）載具2日從德州的博卡奇卡研發設施（Boca Chica R&D facility）升空進行高空試飛，隨後卻步上「SN8」的後塵，再度因降落失敗而爆炸成一團火球。

美國 有線電視新聞網（CNN）報導，星艦按照原計畫地，火箭3個引擎皆被點燃、關閉且在降落前再次點燃，但最後仍在降落發射台時爆炸。目前仍不清楚哪個環節出錯。

從畫面可見，「SN9」從發射平台成功升空，穩定爬升到距地面10000公尺處，懸空一小段時間進行測試，接著按照既定程序返回。

Live feed of Starship SN9 flight test → https://t.co/Hs5C53qBxb https://t.co/ioM0D5J91I — SpaceX (@SpaceX) February 2, 2021

不過，正當「SN9」進行最後階段的翻轉時，其中一具引擎疑似沒有啟動，導致載具明顯轉向過頭，隨後就撞地爆炸。

目前尚不清楚「SN9」降落失敗原因，但負責講解的工程師仍強調，這只是試飛，也是星艦載具二度按照同樣調整飛行，研發團隊還要在降落多做點努力，將從資料找出原因，「總的來說，這仍是偉大的測試」。

「SN9」原定1月28日試射，但FAA臨時以公安 疑慮為由制止，引來SpaceX執行長馬斯克直接上推特開罵。FAA於2日稍早發出許可，但依然沒有說明當初臨時取消的確切原因。

SpaceX工程師因斯布拉克（John Insprucker）在發射直播上表示，飛行測試「看起來相當好」，工程師能夠在飛行高達10公里的測試中收集數據以改進星艦設計。

他說，「我們展現了將引擎轉換至降落推進劑儲存槽的能力，亞音速重返看起來相當好且穩定，僅需在降落上多努力」。