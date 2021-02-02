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貝佐斯將辭亞馬遜CEO 賈西繼任

翁山蘇姬與敏昂萊一年沒對話 政變危機早有伏筆

奶酒帶你玩／練完拉一下肌肉更加棒！

世界新聞網朱紆煜／製作

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有幾種夢境可能是「危險預兆」。 示意圖／ingimage

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2021-01-29 08:08
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2021-01-26 02:45
梅根在兒子亞契的出生證明上只簽署王室頭銜，而無本名，引起外界的揣測。路透資料照片

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2021-01-31 23:56
秘魯一名律師日前進行線上聽證會時，竟在中途脫光衣物與女性「火力全開」，讓目睹這場「活春宮」的法官炮轟「藐視法庭」、「妨礙風化」。取材自YouTube／UNLOCK PHONESS

律師視訊聽證會中途「上演活春宮」 法官全程目睹痛斥

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俄勒岡州約瑟芬縣衛生廳的醫護人員，在疫苗失效前，給願意的路人接種。(取自俄勒岡州約瑟芬縣推特@CountyJosephine)

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2021-01-28 12:41
特斯拉執行長馬斯克。美聯社

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2021-01-29 05:33

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