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3人行不夠看？ 她靠一張「性愛時間表」維繫多邊戀

編譯中心 / 綜合報導
美國女性莫絲麗（右）曝自己靠「性愛時間表和約會之夜」跟一對情侶（左、中）維繫多邊戀關係。（取材自HotSpot Media）
美國女性莫絲麗（右）曝自己靠「性愛時間表和約會之夜」跟一對情侶（左、中）維繫多邊戀關係。（取材自HotSpot Media）

英國媒體每日郵報（Daily Mail）報導，美國56歲女性莫絲麗（Melanie Moseley）從2年前開始與一對情侶69歲的李斯（Cliff Rees）以及45歲的喬伊（Charity Joy）約會。莫絲麗透露3人會事先使用「性愛時間表和約會之夜」維繫這段多邊戀關係。

梅蘭妮坦承先前她認為「3人行」應該行不通，但後來發現3人發展出「深厚的聯繫」。

離過2次婚，自稱「外遇慣犯」的梅蘭妮2年前搬入李斯跟喬伊的住處，她擁有自己的臥室，並跟這對伴侶規畫了「性愛時間表」：周五她和喬伊獨處，李斯則在平日的約定時間獨處，每周還會有一天3人一起去約會並在家一起「搞3P」。且他們只要做好「防範措施」，就能跟3人以外的其他人發生性行為。

梅蘭妮說自己70多歲的父母起先不理解3人的關係，後來漸漸釋懷甚至還邀請他們3人一起共度聖誕節。而她的朋友則是很快就接受這層關係，「因為很多朋友也享受開放式戀情。」

梅蘭妮表示3人談戀愛已快2年，雖然3人跟其他人仍發生性行為，「對彼此而言仍是對方的全世界，再幸福不過。」

網友Mise批評性愛時間表很愚蠢：「感覺性愛變得不自然了！」網友Westernkid則認為整件事並無不妥：「只要男士能在約定的時間順利『上工』。」

美國女性莫絲麗（圖右）曝自己靠「性愛時間表和約會之夜」跟一對情侶（圖左、圖中）維...
美國女性莫絲麗（圖右）曝自己靠「性愛時間表和約會之夜」跟一對情侶（圖左、圖中）維繫多邊戀關係。取材自HotSpot Media

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