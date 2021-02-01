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SpaceX拼年底前完成「全素人」太空之旅！旅客條件曝光

編譯徐榆涵／綜合報導
SpaceX計畫今年底前執行人類首次商業太空任務。（路透）
SpaceX計畫今年底前執行人類首次商業太空任務。（路透）

美國太空公司SpaceX於當地時間1日宣布，今年目標是要完成人類史上首次商業太空旅行，一般民眾也有機會參加。

據報導，該任務「Inspiration 4」將於今年第四季推行，將有四人搭載「天龍號」飛船前往國際太空站，而這四人分別象徵「領導」、「希望」、「慷慨」和「成功」，美國支付公司「Shift4 Payments」的執行長艾薩克曼（Jared Isaacman）將擔任總指揮，37歲的他也是一名專業飛行員。

Inspiration 4任務旨在加強對聖裘德兒童研究醫院（St. Jude Children's Research Hospital）的支持，因此第二個和第三個名額會讓給與聖裘德醫院有關的人，包括一線醫護人員和向該醫院捐款的人，門檻只要10美元。第四個名額則開放給Shift4 shop電子商務平台的新舊客戶，只要能提出最具啟發和靈感的創業故事，就有機會被挑選為組員。

聲明中提到，Inspiration 4的組員將接受Space X所領導的培訓，包括為Space X的獵鷹9號火箭發射做準備、無重力活動及其它壓力測試等。Space X執行長馬斯克表示，Inspiration 4任務時間和其他決定因素取決於艾薩克曼。

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