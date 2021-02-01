奧斯卡前哨戰「陽光普照」獲衛星獎最佳國際影片提名

「陽光普照」入圍「衛星獎」最佳國際影片獎。圖／甲上提供

新冠疫情影響下，今年度奧斯卡頒獎典禮延後到4月下旬舉行，因此各大前哨戰遲至近日才要陸續公布入圍 名單，由在北美的國際娛樂記者投票選出的「衛星獎」，搶先「金球獎」宣布今年度入圍名單，在電影 類的項目中，台灣出品的「陽光普照」提名 最佳國際影片，將與來自丹麥「醉好的時光」、法國「媽咪心風暴」等其他8部入圍影片一起角逐大獎。

影片來源：YouTube甲上娛樂頻道

曾在金馬獎獲得最佳影片、導演、男主角等大獎的「陽光普照」，自從被美國「綜藝報」權威影評人譽為年度最佳電影後，原本不被歐美人士注意，現在已成為Netflix造勢角逐奧斯卡最佳國際影片的電影之一，也許有機會加入小金人爭奪戰，「衛星獎」入圍自然有些許幫助，各方更期待台北時間周三晚間要宣布的金球獎入圍名單，該片能再下一城。

至於其他電影類獎項入圍者，中國女導演趙婷「游牧人生」、「黑豹」已故男星查德威克鮑斯曼的Netflix影片「藍調天后」等本來就被看好的強片毫無意外得到提名，帝后入圍者則不乏蜜雪兒菲佛、安東尼霍普金斯等久未與獎項沾邊的資深巨星，「陰屍路」韓國男星史蒂芬元也以新片「Minari」打進準影帝名單，「女人碎片」凡妮莎柯比、「花漾女子」凱莉穆利根等早就被看好的強棒也當然入圍，「Minari」女配角尹汝貞繼續被歐美獎項青睞，很有機會勝出。迪士尼真人版「花木蘭」則提名最佳服裝設計、最佳藝術指導與製作設計、最佳視覺效果等3項獎。

電視類方面，Netflix「后翼棄兵」、話題名著改編的「正常人」等都入圍最佳迷你影集，妮可基嫚、凱特布蘭琪、休葛蘭、休傑克曼等大牌都有機會角逐視帝視后。「后」劇暴紅年輕女星安雅泰勒喬伊不但以此劇角逐最佳迷你影集或電視電影女主角獎，另以古裝文藝片「艾瑪」提名電影類最佳喜劇女主角獎，風頭不輸前輩巨星。

「衛星獎」得獎名單將於美國時間本月15日公布。