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律師視訊聽證會中途「上演活春宮」 法官全程目睹痛斥

編譯張君堯／綜合報導
秘魯一名律師日前進行線上聽證會時，竟在中途脫光衣物與女性「火力全開」，讓目睹這場「活春宮」的法官炮轟「藐視法庭」、「妨礙風化」。取材自YouTube／UNLOCK PHONESS
秘魯一名律師日前進行線上聽證會時，竟在中途脫光衣物與女性「火力全開」，讓目睹這場「活春宮」的法官炮轟「藐視法庭」、「妨礙風化」。取材自YouTube／UNLOCK PHONESS

秘魯一名律師日前進行線上聽證會時，竟在中途脫光衣物與女性「火力全開」，讓目睹這場「活春宮」的法官砲轟「藐視法庭」、「妨礙風化」，目前該律師正接受調查，並禁止參與審理中的案件。

來源：Más Tv Digital YouTube

這位律師羅伯斯（Hector Paredes Robles）擅長處理非法倒賣土地、欺詐和勒索案件，26日利用Zoom進行線上聽證會時，中途突然將全身衣物脫光、讓一名全裸女子跨坐在他身上，兩人忘情地展開「激戰」，整場活春宮透過攝影鏡頭「展現」給所有與會官員。

縱使過程中羅伯斯的助手試圖提醒他視訊尚未結束，但另一頭的法官與其他律師還是直擊全程、大驚失色，法官當下暫停聽證會，並請法警出面制止羅伯斯。

法官氣憤地表示「我們剛剛目睹一樁公然猥褻的行為」，並強調這明顯構成妨礙風化罪，痛斥羅伯斯身為一名律師竟做出如此舉動，顯示他對法庭、其他律師與法律界「極度不尊重」。

該法官已指示國家檢察部門對此事展開調查，同時禁止羅伯斯繼續參與此案，當地高等法院29日也發布聲明譴責羅伯斯的行為，並強調「他在聽證會上的褻瀆行為已犯下妨礙風化」。

據悉，羅伯斯將面臨2項由州檢察官與當地律師協會所進行的獨立調查，而與他發生關係的女子的身分目前也尚不清楚。

攝影 YouTube

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