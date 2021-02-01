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巨大火球深夜畫破阿里山天際 火流星「大又持久」

記者莊祖銘／嘉義1日電
阿里山國家風景區管理處設於番路鄉牛埔仔大草原架設全天候攝影機，1日凌晨1點時50分左右，捕捉到巨大不明物劃過天際，專家研判應為巨型火流星。（圖：阿里山國家風景管理處提供）
阿里山國家風景區管理處設於番路鄉牛埔仔大草原架設全天候攝影機，1日凌晨1點時50分左右，捕捉到巨大不明物劃過天際，專家研判應為巨型火流星。（圖：阿里山國家風景管理處提供）

台灣阿里山全天候攝影機今晨2時左右，捕捉巨大不明物體滑過天際，專家研判應該是火流星，直呼能在平地目睹此景，相當幸運，至於與今晨嘉義縣番路鄉發生的火警有無關係，仍有待警消進一步釐清。

阿里山國家風景區管理處設於番路鄉牛埔仔大草原架設全天候攝影機，今夜凌晨1時50分左右，捕捉到巨大不明物劃過天際；無獨有偶， 嘉義縣消防局今天上午7時接獲林務局通報，番路鄉台18線54K處林班地發生山林火警，燃燒面積約0.4公頃，指揮中心立刻派遣1部水箱車及2名消防人員支援。

長年在阿里山從事攝影導覽工作的專家黃源明原先認為是飛機光點，但比對過去獅子座流星雨軌跡，佐以氣象站資料，研判應該是偶發性的「巨型火流星」，黃說這種奇觀通常只有在山上才有這種視覺效果，且最多維持10秒，能在牛埔仔大草原捕捉到如此「大又持久」的流星真的很幸運。

另外，黃源明提到，依流星軌跡判定應降落在中埔石硦林區，屬平地，失火地點位在台18線阿里山山腰，二延平步道附近，兩者海拔高度相差近1000公尺，相關聯性微乎其微，也有可能隕石在穿越大氣層時已燃燒殆盡，消防隊目前還沒找到隕石碎片，兩者關聯性仍有待警方近一步釐清。

嘉義縣番路鄉台18線54K處林班地發生山林火警，燃燒面積約0.4公頃，消防人員搶...
嘉義縣番路鄉台18線54K處林班地發生山林火警，燃燒面積約0.4公頃，消防人員搶救中。（記者莊祖銘／翻攝）
嘉義縣番路鄉台18線54K處林班地發生山林火警，燃燒面積約0.4公頃。（記者莊祖...
嘉義縣番路鄉台18線54K處林班地發生山林火警，燃燒面積約0.4公頃。（記者莊祖銘／翻攝）
嘉義縣番路鄉台18線54K處林班地發生山林火警，燃燒面積約0.4公頃。（記者莊祖...
嘉義縣番路鄉台18線54K處林班地發生山林火警，燃燒面積約0.4公頃。（記者莊祖銘／翻攝）

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