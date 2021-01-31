19張早餐地圖 繪本展台灣繽紛美食與文化風貌

繪本創作者「百香果」推出「台灣早餐地圖」，呈現台灣美食的多元，也展現台灣各地不同早餐的面貌。圖為新北市早餐地圖。（中央社/聯經出版提供）

台灣 飲食多元，一日之始的早餐更是多樣繽紛，繪本創作者「百香果」所繪的「台灣早餐地圖」，以19張手繪早餐地圖展現各地美食與文化風貌。

百香果是台北人，畢業於復興商工美工科平面設計組。她接受中央社記者電話專訪時表示，過往曾經在出版社及動畫公司從事設計相關工作，在2009年因為丈夫工作的關係，開始旅居日本東京 ，離開台灣讓她第一次感覺到鄉愁。

「台灣早餐地圖」中，百香果透過19個城市的特色傳統早餐，繪製出19張各個城市的早餐地圖。百香果說，她本來就很喜歡食物，到東京後，也很習慣會記錄食物，「我覺得食物是了解一個人、社會、國家最快速、最方便、而且最輕鬆的方式，所以我就會很習慣去畫食物」。

一開始接到聯經出版社這項企畫案，百香果說，真的滿累的，因為她人在日本，要收集台灣早餐的資訊其實相對不容易，身為台北人的她，對於中南部的食物也沒有太多想像，因此邀了台灣的朋友，選定了地點，就到各個城市一一探訪，「我就先挑雲林、彰化跟南投，因為這三個地方我沒有去過」。

百香果說，為了製作這本繪本，她飛回台灣3次，前後踏尋13個城市，在時間以及現實允許的狀況下，她幾乎能去的地方都去參訪，能吃的都吃了下去。

台灣食物多元多變，不同地方的人常會受到外地食物文化的衝擊，百香果回憶她第一次受到台灣食物的文化衝擊，就是在台南，「台南人早上吃牛肉湯讓我很驚訝，我一直以為牛肉是比較要慶祝某些事情才會吃的東西，沒想到在台南就是尋常不過的早餐」。

她也記得台南的菜粽，在外地都要端午時節才會出現粽子，台南卻是每天都有人以一顆菜粽、一碗味噌湯做為早點，讓她覺得很驚奇。

百香果說，這本繪本前後製作時間大約3年，搜集資料、消化以及繪製，都耗費相當多的經歷，「我覺得做這本書其實滿難的，因為這裡面等於是要把整個台灣都放進來，但也因此真正發現，每個縣市、地方都有自己的文化及對食物的喜好，台灣的食物文化是非常多層次的」。