我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

3理由釀美股投機「完美風暴」 等疫情減緩將見狂潮消退

緬甸政變！翁山蘇姬及總統遭軍方拘留

19張早餐地圖 繪本展台灣繽紛美食與文化風貌

中央社台北31日電
繪本創作者「百香果」推出「台灣早餐地圖」，呈現台灣美食的多元，也展現台灣各地不同早餐的面貌。圖為新北市早餐地圖。（中央社/聯經出版提供）
繪本創作者「百香果」推出「台灣早餐地圖」，呈現台灣美食的多元，也展現台灣各地不同早餐的面貌。圖為新北市早餐地圖。（中央社/聯經出版提供）

台灣飲食多元，一日之始的早餐更是多樣繽紛，繪本創作者「百香果」所繪的「台灣早餐地圖」，以19張手繪早餐地圖展現各地美食與文化風貌。

百香果是台北人，畢業於復興商工美工科平面設計組。她接受中央社記者電話專訪時表示，過往曾經在出版社及動畫公司從事設計相關工作，在2009年因為丈夫工作的關係，開始旅居日本東京，離開台灣讓她第一次感覺到鄉愁。

「台灣早餐地圖」中，百香果透過19個城市的特色傳統早餐，繪製出19張各個城市的早餐地圖。百香果說，她本來就很喜歡食物，到東京後，也很習慣會記錄食物，「我覺得食物是了解一個人、社會、國家最快速、最方便、而且最輕鬆的方式，所以我就會很習慣去畫食物」。

一開始接到聯經出版社這項企畫案，百香果說，真的滿累的，因為她人在日本，要收集台灣早餐的資訊其實相對不容易，身為台北人的她，對於中南部的食物也沒有太多想像，因此邀了台灣的朋友，選定了地點，就到各個城市一一探訪，「我就先挑雲林、彰化跟南投，因為這三個地方我沒有去過」。

百香果說，為了製作這本繪本，她飛回台灣3次，前後踏尋13個城市，在時間以及現實允許的狀況下，她幾乎能去的地方都去參訪，能吃的都吃了下去。

台灣食物多元多變，不同地方的人常會受到外地食物文化的衝擊，百香果回憶她第一次受到台灣食物的文化衝擊，就是在台南，「台南人早上吃牛肉湯讓我很驚訝，我一直以為牛肉是比較要慶祝某些事情才會吃的東西，沒想到在台南就是尋常不過的早餐」。

她也記得台南的菜粽，在外地都要端午時節才會出現粽子，台南卻是每天都有人以一顆菜粽、一碗味噌湯做為早點，讓她覺得很驚奇。

百香果說，這本繪本前後製作時間大約3年，搜集資料、消化以及繪製，都耗費相當多的經歷，「我覺得做這本書其實滿難的，因為這裡面等於是要把整個台灣都放進來，但也因此真正發現，每個縣市、地方都有自己的文化及對食物的喜好，台灣的食物文化是非常多層次的」。

繪本創作者「百香果」推出「台灣早餐地圖」，旅居日本多年的她，為了製作繪本飛回台灣...
繪本創作者「百香果」推出「台灣早餐地圖」，旅居日本多年的她，為了製作繪本飛回台灣3次，她說，蒐集資料的過程中也讓她再次了解台灣各地美食。（中央社/聯經出版提供）

台灣 東京 日本

上一則

羽球年終賽／戴資穎復仇！逆轉馬琳奪第3冠

下一則

鬼娃恰吉遭綁架? 警方透過安珀警報救人

延伸閱讀

生意好轉…紐約餐館周延至2.28 新一輪報名2.2截止

生意好轉…紐約餐館周延至2.28 新一輪報名2.2截止

疫情致口味改變 華裔業者：靠口碑留客

疫情致口味改變 華裔業者：靠口碑留客
法國單日增2.4萬確診！ 禁止非歐盟國旅客入境

法國單日增2.4萬確診！ 禁止非歐盟國旅客入境
12歲生競逐烘培冠軍賽 學區師生助陣

12歲生競逐烘培冠軍賽 學區師生助陣

熱門新聞

伊莉莎白赫莉在雪地裡幾乎沒穿多少衣物，豐滿胸型快要露光。（取材自Instagram）

英辣模伊莉莎白赫莉玩雪 大衣下沒穿…「我無法抗拒」

2021-01-26 02:45
有幾種夢境可能是「危險預兆」。 示意圖／ingimage

小心！這4種夢是危險預兆 夢到「它」代表壓力太大

2021-01-29 08:08
英國男子格列佛在封城期間靠賣生活用品致富。(取材自dailyrecord.co.uk)

封城找出商機！他靠「賣小東西」 1天賺1.6萬美元

2021-01-25 21:36
俄勒岡州約瑟芬縣衛生廳的醫護人員，在疫苗失效前，給願意的路人接種。(取自俄勒岡州約瑟芬縣推特@CountyJosephine)

快看世界／醫護載疫苗受困暴雪 急中生智給路人接種

2021-01-28 12:41
賀錦麗外甥女梅娜的丈夫阿雅古（中）穿著Nike Air Jordan 1 OG Dior運動鞋，零售價2000美元。取材自推特

拜登、賀錦麗親戚在就職典禮穿的運動鞋 引發搶購

2021-01-24 07:18
特斯拉執行長馬斯克。美聯社

馬斯克為何挺Reddit散戶投資人 並廣獲其崇拜？

2021-01-29 05:33

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
比新冠更毒！致死率達75％ 立百病毒恐成下場疫情

比新冠更毒！致死率達75％ 立百病毒恐成下場疫情
紐約市和長島 周日起連3天降雪 估積雪12吋和洪災

紐約市和長島 周日起連3天降雪 估積雪12吋和洪災
眾議員打完2劑疫苗仍染疫 專家：輝瑞1周後才達95%有效

眾議員打完2劑疫苗仍染疫 專家：輝瑞1周後才達95%有效
彈劾案審理剩不到兩周 川普律師一一出走

彈劾案審理剩不到兩周 川普律師一一出走
英國BNO護照新制上路 數百萬港人獲入籍管道

英國BNO護照新制上路 數百萬港人獲入籍管道